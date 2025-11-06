Zločin

OVO JE OSUMNJIČENA ZA POKUŠAJ UBISTVA POLICAJCA: Jurila ga nožem zbog Ćacilenda, ušla u Srbiju iz BiH (FOTO)

06. 11. 2025. u 10:22

MERIMA A. (24) državljanka Bosne i Hercegovine hospitalizovana je na VMA, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je noćas oko 4 sata ujutru u PS Savski venac jurila policajca nožem. Nju je tom prilikom pogodio hitac koji je ispalio pripadnik MUP kao znak upozorenja.

ОВО ЈЕ ОСУМЊИЧЕНА ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА ПОЛИЦАЈЦА: Јурила га ножем због Ћациленда, ушла у Србију из БиХ (ФОТО)

Foto: Printksrin

Kako je saopšteno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko noćas oko 4 časa 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.V, koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičena devojka bila je aktivna na društvenim mrežama.

Sumnja se da je oko 4 časa Merima A. došla do ulaza PS Savski venac i počela raspravu sa policijskim službenikom V.V. tražeći da "policija ide u Ćacilend".

- Videvši da devojka ima nož kod sebe, policajac je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem. "V.V. se on izmakao i istrčao iz stanice - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Foto: Printksrin

Međutim, kako ističu, Merima A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V.V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove. Merimi A. su konstatovane teška telesna povreda u vidu prostrelne rane natkolenice i ona će biti podvrgnuta operativnom zahvatu.

Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je Merima A. u Republiku Srbiju ušla 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište.

Prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.



