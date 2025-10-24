PUCAO NA KUĆU KOMŠIJE MUP: Kod osumnjičenog pronađena gomila municije i oružje
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Barajevo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (1950), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.
Sumnja se da je on sinoć, oko 19.00 časova, u Barajevu, nakon verbalne rasprave sa četrdesetčetvorogodišnjim muškarcem, iz vatrenog oružja pucao u pravcu njegove kuće, nakon čega je pobegao.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla pištolj kao i 117 komada municije različitog kalibra.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Takođe, protiv M. T. će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa, pošto su prilikom pretresa, pronađeni i predmeti za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.
