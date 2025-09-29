Zločin

DRAMA NA BANOVOM BRDU: Bačena su dva Molotovljeva koktela u razmaku od par sati

В.Н.

29. 09. 2025. u 11:23

NA POZNATI beogradski restoran u Požeškoj ulici, rano jutros bačena su dva Molotovljeva koktela u razmaku od nekoliko sati, a policija je uhapsila osumnjilenog, saznaje Kurir!

ДРАМА НА БАНОВОМ БРДУ: Бачена су два Молотовљева коктела у размаку од пар сати

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Najpre je rano jutros, oko 3.30 sati, kroz razbijeno staklo na lokalu na Banovom brdu bačena flašu sa zapaljivom tečnošću.

- U momentu napada restoran nije radio. Iako je u objekat ubačen Molotovljev koktel do požara nije došlo, pa je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je došla na uviđaj i tada je usledila nova drama - kaže naš izvor i dodaje:

- Ista osoba je ponovo došla do restorana i bacila još jednu flašu sa zapaljivom tečnošću na lokal i to dok je policija obavljala uviđaj. Ni ova flaša se nije zapalila, a osumnjičeni se dao u beg. Međutim, policajci su pojurili za njim, sustigli su ga i uhapsili.

Osumnjičeni je prveden u prostorije Policijske uprave Beograd.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu