DRAMA NA BANOVOM BRDU: Bačena su dva Molotovljeva koktela u razmaku od par sati
NA POZNATI beogradski restoran u Požeškoj ulici, rano jutros bačena su dva Molotovljeva koktela u razmaku od nekoliko sati, a policija je uhapsila osumnjilenog, saznaje Kurir!
Najpre je rano jutros, oko 3.30 sati, kroz razbijeno staklo na lokalu na Banovom brdu bačena flašu sa zapaljivom tečnošću.
- U momentu napada restoran nije radio. Iako je u objekat ubačen Molotovljev koktel do požara nije došlo, pa je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je došla na uviđaj i tada je usledila nova drama - kaže naš izvor i dodaje:
- Ista osoba je ponovo došla do restorana i bacila još jednu flašu sa zapaljivom tečnošću na lokal i to dok je policija obavljala uviđaj. Ni ova flaša se nije zapalila, a osumnjičeni se dao u beg. Međutim, policajci su pojurili za njim, sustigli su ga i uhapsili.
Osumnjičeni je prveden u prostorije Policijske uprave Beograd.
(Kurir)
