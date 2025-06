"PUCAJUĆI U VUKA, ĐURA NIJE UGROZIO DRUGE": Žustra polemika oko balističkog veštačenja na suđenju za ubistvo u Jakovu

SVEDOCI ubistva Vuka Jolovića nisu se nalazili na pravcu ispaljivanja projektila i nisu bili ugroženi.

Foto: M. Anđela/ Privatna arhiva

Puškom nije "šarano", držana je čvrsto, ciljano je u Jolovića i pucano iz blizine, pa su pogoci u njega bili precizni. One, koji su bili dva metra levo ili desno od njega, to nije moglo da ugrozi. Da su bili iza njega, to bi bilo opasno.

Ovo je na današnjem suđenju Đuri Nikoliću za teško ubistvo Vuka Jolovića 29. maja 2022. godine u Jakovu i nedozvoljeno nošenje automatske puške, u Višem sudu u Beogradu kazao veštak balističar Milan Kunjadić. Tužilac Miljan Dedić ga je pitao da li su Vukov brat od tetke Miloš Mihajlović, Đurin brat Nikola i njegov kum Aleksandar Jeftić, koji kažu da su tada bili na dva do tri metra od Vuka, bili u zoni dejstva projektila.

Ovo je važno zbog kvalifikacije dela i presude, jer ako je pucajući prilikom ubistva Jolovića, Đura Nikolić doveo u opasnost još nečiji život, onda je to teško ubistvo i kazna je od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna, a ako nije ugrozio druge, onda je to takozvano obično ubistvo za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Na pitanje tužioca veštak Kunjadić je kazao da nije izlazio na lice mesta, već je koristio dokumentaciju iz spisa predmeta vezanu za materijalne tragove poput obdukcionog nalaza, tragova čaura, delova projektila, karakteristike puške... Naveo je i da nije analizirao međusobne položaje i udaljenost pokojnog Vuka, Nikolića i svedoka, jer se to utvrđuje rekonstrukcijom.

PRŠTALO OD RIKOŠETA Punomoćnik oštećenih Jolovića i Miloša Mihajlovića advokat Zora Dobričanin pitala je veštaka kako tvrdi da okrivljeni nije "šarao" kalašnjikovom i da Mihajlović tada nije bio u opasnosti, kada se nalazio između Vuka i automobila, a pogođeni su i Vuk i automobil. Kunjadić je odgovorio da ne može da kaže gde je Mihajlović bio u trenutku oštećenja auta i da se on nije rukovodio izjavama svedoka, jer njihovu istinitotost utvrđuje sud. Tužilac Dedić i Zora Dobričanin imali su primedbe na njegovo veštačenje i da je doneo neodgovarajući zaključak, kako svedoci nisu bili ugroženi, a sve je, kako se pokazalo zbog oštećenja na okolnim vozilima, pršatalo od rikošeta. Tužilac je predložio da se uradi rekonstrukcija ili komisijsko balističko veštačenje, a Nikolićevi branioci su bili protiv, jer je, kako kažu, veštak odgovorio na sva pitanja u skladu sa materijalnim dokazima.

Kazao je da je Nikolić pucao u Jolovića sa relativno bliskog rastojanja, pošto su odmah kod kapije njegove kuće i tragovi krvi i čaure, ali ne može da se preciznije izjasni.

- Puška je u toku ispaljenja bila usmerena ukoso nadole ka telu Vuka Jolovića dok je bio okrenut ka oružju. Nakon što je pogođen u stomak sa dva projektila, telo se rotiralo i tada mu je pucano u leđa dok je bio u nižem položaju. U dva kratka rafala u kratkom vremenu ispucano je 8 metaka od kojih je pet pogodilo Jolovića, a tri su ga promašila. Mogućnost rikošetoranja je bila nekoliko metara iza Vuka, kada projektil udari u podlogu. Prema tragovima rasparčani delovi projektila zatečeni su samo na okolnim vozilima, a oštećenja na samom kolovozu nema, nisu konstatovana, mada se ne bih izjašnjavao o kvalitetu uviđaja i šta su oni radili. Ali, svi projektili su išli nadole - kazao je Kunjadić.

Sledeće suđenje je zakazano u julu, kada će biti završne reči, ukoliko sud ne prihvati predlog tužioca za rekonstrukciju ili novo veštačenje.