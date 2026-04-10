PIO ALKOHOL U SUDU, PA POSLE UPOZORENJA, UDARIO SUDSKOG STRAŽARA: Osumnjičeni do sad već 11 puta osuđivan, Tužilaštvo traži pritvor
ZBOG napada na sudsku stražu, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneto je rešenje o zadržavanju N.P. (54) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.
Iz Tužilaštva navode:
- Okrivljenom se krivičnom prijavom stavlja na teret da je 7.aprila, nakon što je od strane sudske straže upozoren da ne može da konzumira alkohol u sudu, pesnicom udario Ž.U. (48) u predelu glave i zadao mu laku telesnu povredu - kaže se u saopštenju ove institucije. - Okrivljeni je priznao sve na saslušanju u Tužilaštvu. Imajući u vidu da je do sada 11 puta pravnosnažno osuđen, što predstavlja okolnost da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, kao i ometati postupak uticanjem na svedoka, javni tužilac je podneo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor.
Preporučujemo
Komentari (0)