VELIKI POŽAR U OBRENOVCU: Gorela zgrada napuštenog starog mlina

Jelisaveta Ljutić

10. 04. 2026. u 19:03

U centru Obrenovca, u Ulici Vuka Karadžića, danas oko 17 sati izbio je požar u napuštenom objektu starog mlina.

ВЕЛИКИ ПОЖАР У ОБРЕНОВЦУ: Горела зграда напуштеног старог млина

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Na lice mesta za samo nekoliko minuta, stiglo je 20 vatrogasaca - spasilaca iz Obrenovca i sa Voždovca sa sedam vozila.

Naknadno je na lice mesta upućena i dodatna cisterna od 30 tona koju su, kako saznajemo, poslali iz dve obrenovačke firme.

Požar je pod kontrolom, a povređenih srećom nije bilo.

Nadležne službe izašle su na lice mesta kako bi obavile uviđej i utvrdile šta je izazvalo požar.

Preporučujemo

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA": Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje" Fondacije Mozzart

