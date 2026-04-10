VELIKI POŽAR U OBRENOVCU: Gorela zgrada napuštenog starog mlina

U centru Obrenovca, u Ulici Vuka Karadžića, danas oko 17 sati izbio je požar u napuštenom objektu starog mlina.

Na lice mesta za samo nekoliko minuta, stiglo je 20 vatrogasaca - spasilaca iz Obrenovca i sa Voždovca sa sedam vozila.

Naknadno je na lice mesta upućena i dodatna cisterna od 30 tona koju su, kako saznajemo, poslali iz dve obrenovačke firme.

Požar je pod kontrolom, a povređenih srećom nije bilo.

Nadležne službe izašle su na lice mesta kako bi obavile uviđej i utvrdile šta je izazvalo požar.