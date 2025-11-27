Nesreće

HITNA POMOĆ: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

K. Despotović

27. 11. 2025. u 07:22

NOĆ u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nesreća i većih incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

ХИТНА ПОМОЋ: Мирна ноћ у Београду, без удеса и већих инцидената

Foto E. G.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile 78 intervencija, na javnom mestu deset.

Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

(Tanjug)

