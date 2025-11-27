HITNA POMOĆ: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata
NOĆ u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nesreća i većih incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
Ekipe ove službe tokom noći su obavile 78 intervencija, na javnom mestu deset.
Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
(Tanjug)
