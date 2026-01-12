PRONAĐENO TELO ŽENE SA STRAŠNIM POVREDAMA GLAVE: Muž ispričao čudnu priču policiji - horor u kući nadomak Beograda
U KUĆI nadomak Beograda sinoć se dogodila tragedija koja je podigla policiju na noge.
U porodičnom domu pronađeno je telo S. Đ. (65) sa vidljivim povredama u predelu glave.
Ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt nesrećne žene.
Suprug tvrdi da je pala
U trenutku pronalaska tela, u kući se nalazio i njen suprug. On je, prema nezvaničnim informacijama, policiji ispričao nesvakidašnju verziju događaja.
- On je tvrdio da je njegova supruga sinoć sama pomerala nameštaj iz sobe u sobu. Navodno je u jednom trenutku izgubila ravnotežu, pala i udarila glavom, što je, prema njegovim rečima, bilo kobno - otkriva izvor.
Telo poslato na obdukciju
Iako su povrede na glavi prisutne, policija i tužilaštvo ništa ne prepuštaju slučaju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), telo S. Đ. je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Rezultati obdukcije biće ključni za dalji tok istrage, jer će precizno utvrditi da li su povrede nastale usled pada, kako tvrdi suprug, ili je reč o nasilnoj smrti.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je i dalje u toku kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove jezive tragedije.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - Hvala mu za sve što je učinio za srpski narod: Dijaspora uz Stefana koji je dao život da spasi druge
Preporučujemo
DVE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KUMODRAŠKOJ ULICI: Povređena devojka, ulica potpuno zaleđena
11. 01. 2026. u 19:19
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Automobil udario u autobus
11. 01. 2026. u 23:50
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginula četvorogodišnja devojčica
11. 01. 2026. u 23:05
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)