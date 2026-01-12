Zločin

PRONAĐENO TELO ŽENE SA STRAŠNIM POVREDAMA GLAVE: Muž ispričao čudnu priču policiji - horor u kući nadomak Beograda

В.Н.

12. 01. 2026. u 08:50

U KUĆI nadomak Beograda sinoć se dogodila tragedija koja je podigla policiju na noge.

D.N.

U porodičnom domu pronađeno je telo S. Đ. (65) sa vidljivim povredama u predelu glave.

Ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Suprug tvrdi da je pala

U trenutku pronalaska tela, u kući se nalazio i njen suprug. On je, prema nezvaničnim informacijama, policiji ispričao nesvakidašnju verziju događaja.

- On je tvrdio da je njegova supruga sinoć sama pomerala nameštaj iz sobe u sobu. Navodno je u jednom trenutku izgubila ravnotežu, pala i udarila glavom, što je, prema njegovim rečima, bilo kobno - otkriva izvor.

Telo poslato na obdukciju

Iako su povrede na glavi prisutne, policija i tužilaštvo ništa ne prepuštaju slučaju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), telo S. Đ. je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Rezultati obdukcije biće ključni za dalji tok istrage, jer će precizno utvrditi da li su povrede nastale usled pada, kako tvrdi suprug, ili je reč o nasilnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je i dalje u toku kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove jezive tragedije.

(Telegraf)

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

