JEDNA OSOBA POGINULA, TRI TEŠKO, A 16 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

24. 11. 2025. u 14:19

NA području Južnobačkog okruga proteklog vikenda, odnosno od 21. do 23. novembra, dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, tri su zadobile teške, a 16 lakke telesne povrede.

Foto: N. Živanović

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodile su se 24 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba teže, a deset je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 650 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 128 vozača i 12 vozila, a zadržano je 16 vozača, osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pet zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a tri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, u Novom Sadu i Vrbasu, upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Tenis
Fudbal
