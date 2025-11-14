UKLETA LETELICA? Avion koji se večeras srušio, pao i pre tri godine: Tada su putnici imali sreće
AVION tipa "Pajper" (Piper), koji se večeras oko 17 časova srušio kod aerodroma „Bikovo“ u Subotici, nije prvi put pao. – ista letelica, registrovana kao YU-DPV, imala je nesreću i pre tri godine, pod gotovo istim okolnostima
Ista letelica, registrovana kao YU-DPV, imala je nesreću i pre tri godine, pod gotovo istim okolnostima, saznaje Telegraf.
Večeras su, podsetimo, u letelici bila dva člana posade. Jedna osoba je poginula na licu mesta, dok je druga u teškom stanju prevezena u bolnicu.
Pad se dogodio tokom prilaska aerodromu Bikovo, a uzrok još nije poznat. Policija, vatrogasci i Hitna pomoć su na terenu i uviđaj je u toku.
Prethodna nesreća dogodila se 24. septembra 2022. godine, takođe kod aerodroma Bikovo. Tada je avion Piper PA-38-112 izgubio snagu motora tokom školskog leta, pa je posada pokušala prinudno sletanje.
Avion je bio teško oštećen, ali su pilot i pilot-putnik prošli bez težih povreda.
Tada su ustanovljena ozbiljna oštećenja: deformisan glavni stajni trap, oštećen trup, elisa i krila.
Detalji večerašnje nesreće tek treba da budu utvrđeni, a očekuje se analiza koja će pokazati da li postoji bilo kakva povezanost sa ranijom istorijom letelice.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"DANAS NIJE BILO PREPORUČLjIVO LETETI, POSEBNO NE PAJPEROM" Pilot o avionskoj nesreći u Subotici
14. 11. 2025. u 20:02 >> 20:09
NOVOSTI SAZNAJU: U padu aviona poginula jedna osoba
14. 11. 2025. u 19:04
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)