NEVEROVATAN OBRT U SLUČAJU POŽARA U BATAJNICI: Zapalio zgradu svećom i cigaretom
VLASNIK stana u naselju 13. maj u Batajnici, u čijem je stanu 10. oktobra buknuo požar, je uhapšen.
Kako navode iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, javni tužilac je dao nalog policijskim službenicima da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog Zorana J. (47) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju, okrivljeni je svećom i upaljenom cigaretom izazvao požar na koji način je izazvao opasnost za imovinu i za život i telo ljudi - tri maloletna deteta kojima je zbog udisanja dima pružena lekarska pomoć.
Pre saslušanja u tužilaštvu okrivljeni je pregledan od strane lekara hitne pomoći, nakon čega je javnom tužiocu izjavio da ne može da iznese odbranu.
Imajući u vidu postojanje indicija da okrivljeni boluje od duševne bolesti, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog, nakon čega je podnelo predlog nadležnom sudu za smeštanje okrivljenog u zdravstvenu ustanovu, s obzirom da je to potrebno u svrhu medicinskog veštačenja.
Treći osnovni sud u Beogradu je doneo predmetno rešenje, nakon čega je okrivljeni sproveden u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
(Informer)
