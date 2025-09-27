CISTERNE PUNE NAFTE ISKLIZNULE IZ ŠINA KOD KOSJERIĆA: Policija i vatrogasci na licu mesta
DVE cisterne pune nafte iskliznule su večeras iz šina na pruzi Valjevo-Kosjerić u mestu Ražana, a za sada nije poznato da li je došlo do izlivanja.
Cisterne su bile na kraju kompozicije koja se kretala ka Kosjeriću.
Na licu mesta su policija i vatrogasci ali se za sada ne zna da li se nafta prolila, niti šta je razlog incidenta.
