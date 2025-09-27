CISTERNE PUNE NAFTE ISKLIZNULE IZ ŠINA KOD KOSJERIĆA: Policija i vatrogasci na licu mesta

NI na ovom Svetskom prvenstvu Nikola Grbić se neće domoći zlata. Legendarnom tehničaru treći put ka svetskom tronu isprečili su se Italijani. Prvi put kao igraču Jugoslavije u finalu SP 1998. U Japanu ,drugi i treći put kao selektoru Poljske. Pre tri godine u Poljskoj posle duela sa „azurima“ tešio se srebrom,a danas je u polufinalu šampionata na Filipinima ponovo matiran – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Evropski prvaci i pobednici Lige nacija sutra (8.30) će se za bronzu boriti sa Češkom, koja je izgubila od Bugarske – 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25). Veliko finale je od 12.30.