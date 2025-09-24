MUŠKARAC SE RAZNEO BOMBOM: Horor kod Novog Pazara

U SELU Svilanovo, nadomak Novog Pazara, jutros se dogodila tragedija kada je muškarac star oko 60 godina izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.

Novosti

Prema saznanjima, eksplozija se dogodila u ranim jutarnjim satima, a policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Za sada nije poznato šta je moglo biti motiv za samoubistvo.

(Informer)