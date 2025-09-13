DEVOJKA STRADALA: Stravična saobraćajna nesreća kod Bačke Palanke, automobil sleteo s puta, muškarac teško povređen

M.P. (19) POGINULA je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.30 časova, na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta i udarilo u odvodni kanal.

U automobilu su se nalazila četiri putnika.

Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju.

Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen.

Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.

