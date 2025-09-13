Nesreće

DEVOJKA STRADALA: Stravična saobraćajna nesreća kod Bačke Palanke, automobil sleteo s puta, muškarac teško povređen

D.K.

13. 09. 2025. u 22:25

M.P. (19) POGINULA je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.30 časova, na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.

ДЕВОЈКА СТРАДАЛА: Стравична саобраћајна несрећа код Бачке Паланке, аутомобил слетео с пута, мушкарац тешко повређен

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta i udarilo u odvodni kanal.

U automobilu su se nalazila četiri putnika.

Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju.

Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen.

Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.

(Blic)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)