DEVOJKA STRADALA: Stravična saobraćajna nesreća kod Bačke Palanke, automobil sleteo s puta, muškarac teško povređen
M.P. (19) POGINULA je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.30 časova, na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.
Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta i udarilo u odvodni kanal.
U automobilu su se nalazila četiri putnika.
Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju.
Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen.
Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.
(Blic)
