JECAJI I SUZE ZA BOJANU I JELENU: NJihov odlazak na more zavio u crno porodice Ćirić i Radovanović

REKA suza prolivena je juče Lazarevcem dok su se roditelji, prijatelji i poznanici opraštali od dve najbolje drugarice koje su u subotu nastradale u saobraćajnoj nesreći kod Bileće.

Foto: Društvene mreže

Njihov odlazak na more postao je noćna mora za porodice, koje su zavijene u crno posle stravične nesreće u kojoj su nastradale. Tužne kolone ispratile su Bojanu Ćirić (22) do groblja u Stubici, a njenu vršnjakinju Jelenu Radovanović (22) do Sakuljinskog groblja u Lazarevcu, čiji su životi ugašeni kad su automobilom podletele pod kamion u mestu Čepelica.

Opelo prerano preminuloj Jeleni održano je u podne na groblju u Lazarevcu, a na večni počinak ispratio ju je veliki broj članova uže i šire porodice, kao i prijatelji. Svi su imali samo jedno pitanje: "Zašto baš Jelena?"

- Zašto nisi nju spasao, kao što si mene? - jedva je izustila Jelenina sestra dok su oko nje u suzama bili prijatelji poginule devojke.

Dok su jecaji parali tišinu na groblju, lekari su ukazivali pomoć svima kojima je pozlilo u kapeli.

Dva sata kasnije, na groblju u Stubici, sahranjena je Bojana Ćirić, a meštani Lazarevca, još u potpunom šoku zbog svega, tiho su između sebe govorili da nema ništa gore nego kada se dva mlada života ovako ugase...

Groblje u Stubici ispunili su jecaji dok su Bojanu najbliži ispraćali na večni počinak. Njeni roditelj i brat potpuno su slomljeni.

- Bile su divne devojke, ne mogu da verujem da ih više nema - rekla je kroz suze jedna meštanka.

Foto ATVBL.RS

Jelena je bila student završne godine Ekonomskog fakulteta, dok je Bojana po struci bila vaspitač i već je radila s decom u predškolskim ustanovama. Njih dve bile su nerazdvojne od osnovne škole, a njihovo prijateljstvo bilo je poznato svima koji su ih poznavali.

- Bile su srećne što idu na more. Radovale su se i spremale, a sada ih više nema... Ovo je zaista velika tragedija - kaže jedan od prijatelja poginulih devojaka.

Kao što smo već pisali, do nesreće je došlo kada je "pežo", u kojem su se nalazile devojke, udario u bankinu sa svoje strane puta, a onda prešao na drugu stranu i udario u kamion. U momentu nesreće "pežo" se kretao iz pravca Trebinja, a kamion iz pravca Bileće.

- Dve mlade devojke su dovedene bez znakova života na naše odeljenje, urađena je reanimacija, ali, nažalost, bezuspešno - rekla je načelnica Odeljenja za intenzivnu negu u Bolnici Trebinje dr Tanja Novarlić.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je kamion "mercedes", kojim je upravljao R. D. iz Bileće.

OVO NIJE SMELO DA VAM SE DESI

OD stradalih devojaka na društvenim mrežama opraštaju se rođaci i prijatelji:

- Lepe naše drugarice... Neka vas anđeli čuvaju na vašem zajedničkom putu... Ovo nije smelo da vam se desi, drugarice naše... Ponosni smo što ste bile naše, naše najbolje... Vi ste bile vesele tačke našeg društva, ništa više neće biti isto... Ne znam kako da opišem tugu koju osećam. Počivajte u miru... - samo su neki od mnogobrojnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.