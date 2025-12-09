UHAPŠEN DVOSTRUKI UBICA IZ NIKŠIĆA: Lazaru Vuletiću policija stavila lisice na ruke u Baru

OSUMNjIČENI za dvostruko ubistvo u Nikšiću Lazar Vulević lociran je i uhapšen danas u Baru.

Foto: Printscreen

"Osumnjičeni za teško ubistvo, Lazar Vulević je, od policijskih službenika uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i lišen slobode", saopštila je policija.

Iz policije su kazali da će on uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Vulević se sumnjiči za dvostruko ubistvo u jednom iznajmljenom stanu u Nikšiću, gde je nakon prijave člana porodice policija pronašla tela muškarca i žene.

Policija je ranije dans saopštila da su muškarac i žena ubijeni oštrim predmetom - nožem.

Kako piše portal podgoričkog Dana, dvostruko ubistvo u Nikšiću izvršeno je na svirep način.

Iako se sumnja da je zločin počinjen u protekla dva dana, pripadnici policije uspeli su da samo u par sati identifikuju i uhapse osumnjičenog.

Ubijeni su muška rac M.P. (74) i žena M.V. (41).

Prvu informaciju, koja je dovela do otkrivanja dvostrukog ubistva, policija je dobila sinoc oko 19.20 časova i to od člana porodice jedne od žrtvi. Tada je prijavljeno da dva dana nemaju kontakt sa njim. Nakon toga kreće intenzivna istraga.

Nakon što su pregledani neki od video nadzora i obrade određenih operativnih informacija, istraga je došla do prvih rezultata. Između ostalog, otkriven je stan za koji se ispostavilo da je mesto izvršenja ubistva.

Tela su pronađena u Ulici Peka Pavlovića, u blizini Sportsko-ribolovnog društva Nikšić.

Službenici policije su, uz sve zakonske propise koji važe u ovakvim situacijama, otvorili vrata stana koji se nalazi u centru Nikšića i zatekli u njemu dva beživotna tela sa vidnim povredama.

Portal nezvanično saznaje da su žrtve zatečene sa većom povredom u gornjem delu tela. U stanu, za koji se sumnja da je i mesto izvršenja zločina, uočeni su i tragovi krvi. Za sada nema zvaničnih informacija kako je osumnjičeni ušao u stan, jer policija je zatekla zaključana vrata. Prema nezvaničnim informacijama, ispituje se i sumnja se da je počinilac ubistva poznavao jednu od žrtvi.

Policija je ranije danas nakon izvršenog uviđaja na licu mesta saopštila da su ubistva izvršena hladnim oružjem - nožem, kao i da je iznajljeni stan koristila M.V.

(Tanjug)