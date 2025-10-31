„PAO“ SA DEVET KILOGRAMA MARIHUANE: Uhapšen 56-godišnji mušakcarac u Velikoj Plani

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su B. N. (56) iz Velike Plane.

Foto : PU Smederevo

Policijski službenici su danas prilikom pretresa kuće i vikendice osumnjičenog u Velikoj Plani, pronašli više od devet kilograma marihuane, saopštila je PU Smederevo.

Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga., biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu