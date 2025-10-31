Hapšenja i istraga

„PAO“ SA DEVET KILOGRAMA MARIHUANE: Uhapšen 56-godišnji mušakcarac u Velikoj Plani

Jelena Ilić

31. 10. 2025. u 18:10

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su B. N. (56) iz Velike Plane.

„ПАО“ СА ДЕВЕТ КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ: Ухапшен 56-годишњи мушакцарац у Великој Плани

Foto : PU Smederevo

Policijski službenici su danas prilikom pretresa kuće i vikendice osumnjičenog u Velikoj Plani, pronašli više od devet kilograma marihuane, saopštila je PU Smederevo.

Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga., biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A