Hapšenja i istraga

BRUTALNO UBISTVO U ŽABLJU: Uhapšen napadač (38), žrtva imala brojne povrede

В.Н.

21. 09. 2025. u 16:08

JUTROS oko 3 časa iza ponoći došlo je do teškog ubistva u Žablju.

БРУТАЛНО УБИСТВО У ЖАБЉУ: Ухапшен нападач (38), жртва имала бројне повреде

Foto: N. Skenderija/MUP

Kako saznajemo iz MUP, policija je u kući zatekla telo muškarca (57) sa brojnim povredama.

Intenzivnim radom policije, osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a radi se o M.H (38) iz susednog sela u Opštini Žabalj.

Tužilac je delo kvalifikovao kao ubistvo i dalji rad je u toku.

(Blic)

