BRUTALNO UBISTVO U ŽABLJU: Uhapšen napadač (38), žrtva imala brojne povrede
JUTROS oko 3 časa iza ponoći došlo je do teškog ubistva u Žablju.
Kako saznajemo iz MUP, policija je u kući zatekla telo muškarca (57) sa brojnim povredama.
Intenzivnim radom policije, osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a radi se o M.H (38) iz susednog sela u Opštini Žabalj.
Tužilac je delo kvalifikovao kao ubistvo i dalji rad je u toku.
(Blic)
Preporučujemo
ŠESNAEST OSOBA POVREĐENO U ŠEST SAOBRAĆAJNIH NEZGODA: Oglasila se hitna pomoć
21. 09. 2025. u 06:59
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Motociklista leži na putu - motor totalno uništen
19. 09. 2025. u 12:38
PREVRNUO SE TRAKTOR, JEDNA OSOBA POGINULA: Tragedija kod Vladičinog Hana
19. 09. 2025. u 11:22
UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Automobil pokosio dečaka (10)
18. 09. 2025. u 19:46
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)