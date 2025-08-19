SPREČAVALI JAVNOG TUŽIOCA DA UĐE U SUD: Uhapšena dva muškarca u Novom Sadu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su R. J. (41) I. Č. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Oni se sumnjiče da su jutros, tokom neprijavljenog javnog okupljanja ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, fizički sprečavali javnog tužioca da uđe u zgradu suda.
Sumnja se, takođe da je R. J. odgurnuo policijskog službenika i da ga je vređao, pa se on tereti i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
