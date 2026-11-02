STARE SORTE OPET U MODI:U toku je sadnja voćaka, raste potražnja za sadnim materijalom
POVOLjNI vremenski uslovi i optimalna vlažnost zemljišta označili su početak jesenje sezone sadnje, tokom koje se u čačanskom Institutu za voćarstvo beleži ogromna potražnja za sadnim materijalom.
Dok šljiva sa prepoznatljivim domaćim sortama ubedljivo čuva prvu poziciju na listi želja ovdašnjih voćara, sve veći broj poljoprivrednika odlučuje se za podizanje zasada autohtonih vrsta, poput crvene ranke, budimke i kožare, koje se prvenstveno traže za preradu i proizvodnju rakije.
- Upravo je sada idealno vreme za sadnju voćaka. Zemljište je veoma dobro, ima optimalnu količinu vlage i parcele su izuzetno pripremljene. Tradicionalno, kod nas se najviše traži šljiva, naša nacionalna voćna vrsta. Od sorti prednjače čačanska rodna, čačanska lepotica, stenlej i nada, a za sadnicama čačanske rodne svake godine vlada najveće interesovanje - kazao nam je dr Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
Interesovanje za pojedine voćne vrste varira u zavisnosti od prihoda i vremenskih prilika iz prethodnih sezona. Posle niza godina u kojima su pozni prolećni mrazevi desetkovali rod, kajsija ove godine beleži sjajne rezultate, što je odmah podiglo interesovanje voćara za njenu sadnju. Stabilna je i potražnja za dunjom, koja retko strada od mraza, dok su breskva i jabuka u blagoj stagnaciji. S druge strane, kod krušaka se beleži rast tražnje, posebno za sortom viljamovka, koja je uglavnom namenjena za preradu i proizvodnju rakije.
Poslednjih godina sve više pažnje privlače i stare, autohtone sorte, čiji plodovi mahom završavaju u kazanima za rakiju ili se traže zbog specifičnog kvaliteta.
Raspon cena
KADA je reč o cenama sadnog materijala u Institutu za voćarstvo, najjeftinije su sadnice maline, koje koštaju 120 dinara po komadu, dok je leska 300 dinara. Sadnice kruške i dunje prodaju se po ceni od 400 dinara, dok sve sorte jabuka, kao i trešnja, staju 450 dinara. Za sadnice šljive, kajsije, breskve i nektarine potrebno je izdvojiti po 500 dinara. Ubedljivo najskuplji na ceni ove sezone jeste orah, čije sadnice staju 2.000 dinara po komadu.
- Poraslo je interesovanje kupaca za jabukom budimkom, kao i kožarom i autohtonim sortama šljive, poput crvene ranke, kojih je na tržištu u Srbiji sve manje. Proizvodnja njihovog sadnog materijala je prilično komplikovana, ali potražnja raste, naročito među proizvođačima tradicionalnih žestokih pića - rekao je dr Jevremović.
Stručnjaci Instituta savetuju voćarima da pre podizanja novog voćnjaka na mestu starog zasada obavezno vode računa o pripremi zemljišta. Najbolje je da parcela odmara nekoliko godina uzgajanjem drugih kultura kako bi se zemlja očistila od patogena, mada je u praksi moguća i brza zamena uz izbor druge voćne vrste i adekvatnu agrotehniku.
Iako stare sorte važe za otpornije, iz Instituta napominju da ni one nisu u potpunosti pošteđene hemijske zaštite.
Dok bolesti retko napadaju stare sorte poput budimke i kožare, insekti i dalje predstavljaju pretnju, pa je pravovremeno tretiranje protiv zaraza, poput jabukinog smotavca, neophodno kako bi rod ostao očuvan.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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