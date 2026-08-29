Ekonomija

ĐACI BIRAJU POSLOVE BUDUĆNOSTI: Veliko interesovanje za nova zanimanja koja donose i do 300.000 dinara zarade

В. Н.

29. 08. 2026. u 17:02

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TAČNO u osam časova 1. septembra zvono će oglasiti početak nove školske godine za više od 700.000 đaka u Srbiji, a za mnoge od njih prvi dan škole donosi i nešto sasvim novo, od polaska u prvi razred što osnovne što srednje, do onih koji će biti upisani kao prva generacija savim novih obrazovnih profila za veoma profitabilna zanimanja.

ЂАЦИ БИРАЈУ ПОСЛОВЕ БУДУЋНОСТИ: Велико интересовање за нова занимања која доносе и до 300.000 динара зараде

Ministarstvo prosvete

Najveće interesovanje privukli su tehničar mehatronike vozila, mehaničar za montiranje i održavanje alata i firmopisac, koji su zabeležili stopostotnu popunjenost.

Ovo i ne čudi je su uvedeni upravo zbog velike potražnje. Ideja je da učenici tokom školovanja steknu konkretna znanja i veštine koje mogu odmah da primene kod poslodavca, ali i da im ta zanimanja omoguće da jednog dana rade samostalno. Za pojedine od tih poslova zarade, prema dostupnim procenama, mogu da dosegnu i 200.000, pa čak i 300.000 dinara mesečno.

Iz Ministarstva prosvete za Kurir navode da se obrazovni sistem kontinuirano prilagođava promenama na tržištu rada, budući da se menjaju tehnologije, poslovni i proizvodni procesi, a samim tim i znanja i veštine koje poslodavci traže.

Uvedeno šest novih obrazovnih profila

- U ponudi srednjih stručnih škola je oko 200 obrazovnih profila iz 14 područja rada. Dostignut je nivo da su svi obrazovni profili koji su u ponudi naših srednjih stručnih škola zasnovani na standardu kvalifikacija, a standardi kvalifikacija se utvrđuju u jednom temeljnom procesu u saradnji s privredom - ističu iz ministarstva.

Podsećaju da je za školsku 2026/27. godinu uvedeno šest novih obrazovnih profila i da su četiri inovirana.

Novine za đake

U ministarstvu su govorili i o novinama koje očekuju đake:

- Novi standardi postignuća su usvojeni krajem 2024. godine za 33 nastavna predmeta u sva tri obrazovna ciklusa i oni jasno definišu šta učenici treba da znaju, umeju da urade, kakve stavove treba da zauzmu i kakve vrednosti treba da neguju, čime postavljaju temelj za savremenije i funkcionalnije obrazovanje. Pripremljeni su i usvojeni planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i prvi razred srednjih škola, a njihova primena bi trebalo da počne od školske 2027/2028. godine. U toku je priprema planova nastave i učenja za drugi i šesti razred osnovne škole, kao i za drugi i treći razred gimnazija (ovi nastavni planovi i programi bi trebalo da budu u primeni od školske 2028/2029. godine).

- Interesovanje učenika za ove profile je bilo veliko s popunjenošću blizu 100 odsto nakon prvog i drugog upisnog kruga u junu. Među novim obrazovnim profilima, tehničar mehatronike vozila imao je 100 odsto popunjenosti i najveći indeks popularnosti. Tehničar obnovljivih izvora energije i tehničar vitikulture i enologije popunjeni su 80 odsto, dok su mehaničar za montiranje i održavanje alata i firmopisac imali stopostotnu popunjenost.

Stalni proces

Naglašavaju da je reforma planova nastave i učenja stalni proces:

- Ono što će biti novi pravac jeste ne da obrazovanje odgovori samo na trenutne potrebe privrede i tržišta rada već da zajedno s privredom predvidimo koje su to buduće potrebe privrede u pogledu znanja i veština za poslove budućnosti. Svakako to su poslovi u područjima rada kao što su zelena tranzicija, biotehnologija, nanotehnologija, robotika, programiranje u domenu veštačke inteligencije.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže da je očekivao da će novi profili biti popunjeni.

- Očekivan je bio veliki priliv učenika, to je novo zanimanje, više znanja i veština, a data je prednost praktičnoj nastavi. Deca koja to završe vrlo brzo će naći posao nakon školovanja, a plate su izuzetno dobre, idu i do 300.000 dinara. Moramo da krenemo s novim profilima, ne možemo da zapostavimo tržište rada - ističe za Kurir Antić.

Napominje da je neophodno kontinuirano pratiti potrebe tržišta rada, sagledavati promene i pokušati predvideti koja će zanimanja u budućnosti biti tražena, a koja bi mogla da nestanu. Na osnovu tih procena, kako ističe, potrebno je planirati i upis učenika.

- Ministar prosvete je poslao važan dopis srednjim školama, odnosno da svaka škola predloži tri zanimanja koja će biti zanimanja budućnosti s planom i programom. To je pohvalno, jer škole moraju da se angažuju. Strategija obrazovanja mora da krene od škole.

O novim profilima

- Tehničar mehatronike vozila - spaja mašinstvo, elektroniku i računarstvo. Dijagnostikuju kvarove, popravljaju električne sisteme, senzore i softvere, rade na održavanju motornih vozila

- Tehničar obnovljivih izvora energije - montira, održava i popravlja solarne panele, vetrogeneratore i toplotne pumpe. Meri efikasnost sistema i kontroliše rad mini-hidroelektrana.

- Tehničar vitikulture i enologije - on nadzire uzgoj vinove loze (vitikultura) i proces prerade grožđa u vino (enologija). Kontroliše fermentaciju, pretakanje, sazrevanje vina i obavlja laboratorijske analize kvaliteta.

- Mehaničar za montiranje i održavanje alata - montira, servisira, podešava i popravlja mašinske alate i sklopove kako bi obezbedio njihov tačan i bezbedan rad u industrijskoj proizvodnji

- Firmopisac - bavi se izradom i oblikovanjem znakova za preduzeća, plakata, nalepnica, kataloga, panoa i slično, koristeći razne štamparske metode, pomoću kompjutera ili ručno.

(Kurir) 

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