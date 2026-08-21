KONKURS TRAJE JOŠ 15 DANA: Država daje milione povratnicima iz inostranstva, ovo su uslovi

MINISTARSTVO privrede u saradnji s Fondom za razvoj Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa "Vrati se i stvaraj", namenjenog podršci pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva.

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Za realizaciju programa u 2026. godini opredeljeno je ukupno 70 miliona dinara, a cilj je podrška pokretanju novih i razvoju postojećih privrednih subjekata čiji su osnivači naši ljudi koji su se vratili iz inostranstva.

Ljudi žele da se vrate

Kako je za Biznis Kurir rekao Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa s dijasporom, ova mera je sjajna i ide u prilog onome što jeste konačni cilj, a to je povratak naših ljudi iz dijaspore.

- Ono što mogu sa sigurnošću da vam kažem u ovom trenutku jeste da je proces rasejanja naših ljudi završen. Oni se vraćaju u Srbiju i žele da se vrate. Svakog dana ja razgovaram s našim ljudima u dijaspori i od svih njih čujem jednu istu poruku - želimo da se vratimo našim korenima, da budemo sa svojim porodicama, želimo da naša deca uče srpske škole i u Srbiji danas može da se živi od svog rada - kazao je ministar Milićević.

Ko ima pravo na subvencije

- Povratnikom se smatra državljanin Srbije koji od 1. januara 2016. godine u najmanje jednom periodu od 24 ili više meseci u kontinuitetu nije boravio u Srbiji

- Pravo da konkurišu imaju privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre od 1. januara 2020. godine, koja su prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu razvrstana u mikro ili mala pravna lica, kao i društva osnovana od početka 2026. godine

- Jedan od ključnih uslova je da preduzetnik, odnosno vlasnik najmanje 50 odsto udela u preduzeću bude povratnik iz inostranstva

- Preduzeće koje konkuriše mora biti u većinskom privatnom vlasništvu, a firma treba da obavlja jednu od delatnosti predviđenih programom

- Visina bespovratnih sredstava zavisi od kategorije korisnika. Osnovni iznos je do 40 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,2 miliona dinara

- Najveći nivo podrške predviđen je za povratnike rođene 1991. godine i kasnije čije firme posluju u lokalnim samoupravama iz treće ili četvrte grupe razvijenosti. Oni mogu dobiti do 60 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,8 miliona dinara

Prema njegovim rečima, među našim ljudima u dijaspori ne postoji više nepoverenje koje je postojalo do 2010. ili 2012. godine na relaciji države i naših sunarodnika koji žive van Srbije.

- Naši ljudi u dijaspori jako dobro shvataju da je Srbija danas jaka i ekonomski stabilna, shvataju da Srbija ima osnažen međunarodni položaj i uticaj zahvaljujući aktivnostima predsednika republike. Svega toga su oni svesni i znaju da danas mogu da žive u Srbiji od svoga rada, i to daleko bolje nego u nekim država u kojima su do sada živeli - dodao je on.

Projekti za mališane

Kako je rekao ministar, u Srbiju se danas vraćaju radnici, ali i visokoobrazovani ljudi.

- Juče sam razgovarao s momkom koji će doktorirati u Francuskoj na filharmoniji i njegov cilj je da se vrati u domovinu. I nije on jedini. Praktično ne postoji država iz koje naši ljudi ne razmišljaju da se vrate u Srbiju, a ovakve mere imaju za cilj da ih podstaknemo da budu sigurni da treba da se vrate. Pored ovakvih mera moramo da osmišljavamo projekte usmerene ka našim mladim sunarodicima koji žive van Srbije. Mi smo ove godine tokom kampova imali preko 5.000 mališana iz dijaspore koji su boravili u Srbiji, učili jezik, kulturu i istoriju svoje zemlje. Verujem da kad budu odrasli i kada budu počinjali svoj profesionalni put, da će izabrati Srbiju i da svoje znanje iskoriste u svojoj zemlji - poručio je ministar Milićević.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 4. septembra 2026. godine. Zahtevi s pratećom dokumentacijom podnose se elektronski, preko portala Fonda za razvoj Srbije.

Bespovratna sredstva namenjena su sufinansiranju nabavke novih ili polovnih mašina i opreme, pod uslovom da polovna oprema nije starija od pet godina, kao i novih vozila neophodnih za obavljanje delatnosti.

Novac se može koristiti i za nabavku nove računarske opreme i softverskih licenci, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za trajna obrtna sredstva koja mogu činiti najviše 20 odsto ukupne vrednosti investicionog ulaganja.

Krediti do 1,8 miliona dinara

Kredit Fonda za razvoj može biti odobren u iznosu do 1,8 miliona dinara, s rokom otplate do 60 meseci i grejs periodom do 12 meseci. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 2,5 odsto godišnje.

Kao sredstva obezbeđenja predviđeni su zaloga na opremi ili vozilu koje se finansira, odnosno na postojećoj opremi iste ili veće vrednosti, menica firme i lična menica osnivača.

Predviđeno je i ugovorno jemstvo pravnih lica, preduzetnika ili fizičkog lica, dok korisnik može ponuditi i druga sredstva obezbeđenja u skladu s programom Fonda.

(Kurir)