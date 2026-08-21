SJAJNE VESTI: Fabrika robota u Šapcu biće otvorena 29. avgusta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će fabrika robota u Šapcu biti otvorena 29. avgusta.
Fabrika robota se otvara 29. avgusta, naveo je Vučić prilikom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci.
- Stižem malo unazad preko Majura. Spremite to i da Šabac svečarski dočeka. To je velika čast za Šabac, a i celu Srbiju. 30. već otvaramo Džnavski koridor - dodao je Vučić
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