Ekonomija

SJAJNE VESTI: Fabrika robota u Šapcu biće otvorena 29. avgusta

В.Н.

21. 08. 2026. u 10:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će fabrika robota u Šapcu biti otvorena 29. avgusta.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ: Фабрика робота у Шапцу биће отворена 29. августа

Foto: Novosti

Fabrika robota se otvara 29. avgusta, naveo je Vučić  prilikom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. 

- Stižem malo unazad preko Majura. Spremite to i da Šabac svečarski dočeka. To je velika čast za Šabac, a i celu Srbiju. 30. već otvaramo Džnavski koridor - dodao je Vučić

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEROVANJE NAŠIH STARIH: Zašto rođendan ne bi trebalo slaviti unapred?

VEROVANjE NAŠIH STARIH: Zašto rođendan ne bi trebalo slaviti unapred?