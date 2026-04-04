PUMPE U AUSTRALIJI BEZ GORIVA: Na stotine nema ni kap - dramatična situacija i u ovoj zemlji

AUSTRALIJSKI ministar energetike pozvao je građane da slobodno putuju ako su to planirali za Uskrs, iako su stotine benzinskih pumpi, uglavnom u ruralnim krajevima, u subotu ostale bez goriva, dok rat u Iranu nastavlja da remeti snabdevanje u zemlji.

- Uskrs je veoma posebno vreme za veru i porodicu. Podstičemo ljude da se drže svojih planova, posete porodicu i naprave pauzu, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno - izjavio je ministar energetike Kris Bouen.

Australija, koja uvozi oko 90 odsto svog goriva, suočila se sa lokalizovanim nestašicama zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji u subotu ulazi u šestu nedelju.

Neki su zbog toga otkazali svoje planove za putovanje tokom produženog vikenda.

Zalihe goriva: 39 dana benzina, 29 dana dizela

Zemlja ima zalihe benzina za 39 dana, dizela za 29, a kerozina za 30 dana, rekao je Bouen.

- Ukupan broj pumpi bez dizela u Australiji, gde je pritisak najveći, iznosi 312 od oko 8000 stanica - naveo je Bouen, dodajući da se većina pogođenih pumpi nalazi u ruralnim područjima, jer dopuna zaliha tamo traje duže.

Premijer Entoni Albaneze u retkom obraćanju naciji ove nedelje upozorio je da će se ekonomske posledice rata na Bliskom istoku osećati mesecima, te je pozvao građane da koriste javni prevoz.

