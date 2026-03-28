STRUČNJAK DAJE ODGOVOR: Šta je isplativije kad se probuši guma, zamena ili krpljenje
POSTOJE stvari koje niko ne voli, a probušena guma definitivno spada u tu kategoriju. Osim što će vas koštati mnogo živaca, oduzeće vam i puno vremena, ali i novca.
Međutim, probušena guma ne zahteva odmah kupovinu nove. Tako barem kaže DEKRA, najveća nezavisna organizacija na svetu za ispitivanje i sertifikaciju.
- U principu, na gumama se može popraviti mnogo toga - objašnjava Kristijan Koh, stručnjak za gume u organizaciji DEKRA. Mali kvar ne mora odmah značiti zamenu cele gume. Ako je pravilno popravljena, često se može još dugo koristiti, prenosi Jutarnji list.
On takođe razbija jedan mit: "Nije tačno da se mogu popravljati samo gume koje su odobrene do određene brzine. Uvek zavisi od toga kolika je šteta i u kakvom je opštem stanju guma."
- Najzahtevnije kod popravke gume nije sama izvedba popravke, već stručna procena da li se šteta uopšte može popraviti. To je složeno pitanje koje treba prepustiti stručnom servisu sa obučenim i iskusnim osobljem - naglašava stručnjak.
Za procenu da li je oštećena guma uopšte pogodna za popravku, propisano je da se guma mora skinuti sa felne. Samo tako stručnjak može pregledati gumu i iznutra i, na primer, utvrditi da li je bočna strana ostala neoštećena.
- Sa tehničkog aspekta, popravka guma danas više nije nikakva čarolija - kaže Koh koji ipak preporučuje laicima da to ne pokušavaju sami. Osim obrazovanja, stručnog znanja i iskustva, za to je potrebna i tehnička oprema koja se ne nalazi u svakoj mehaničarskoj radionici.
(BizPortal)
GARDIJAN OBJASNIO: Britaniji preti kriza zbog SAD i Izraela
28. 03. 2026. u 13:02
KREĆE OD 1. APRILA: Rusija uvodi zabranu izvoza benzina
28. 03. 2026. u 11:18
VLADA NEMAČKE TRAŽI VIŠE RADA: Radnici pod pritiskom, a i bogati na udaru
28. 03. 2026. u 10:59
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
