STRUČNJAK DAJE ODGOVOR: Šta je isplativije kad se probuši guma, zamena ili krpljenje

POSTOJE stvari koje niko ne voli, a probušena guma definitivno spada u tu kategoriju. Osim što će vas koštati mnogo živaca, oduzeće vam i puno vremena, ali i novca.

Ilustracija Foto: N- Živanović

Međutim, probušena guma ne zahteva odmah kupovinu nove. Tako barem kaže DEKRA, najveća nezavisna organizacija na svetu za ispitivanje i sertifikaciju.

- U principu, na gumama se može popraviti mnogo toga - objašnjava Kristijan Koh, stručnjak za gume u organizaciji DEKRA. Mali kvar ne mora odmah značiti zamenu cele gume. Ako je pravilno popravljena, često se može još dugo koristiti, prenosi Jutarnji list.

On takođe razbija jedan mit: "Nije tačno da se mogu popravljati samo gume koje su odobrene do određene brzine. Uvek zavisi od toga kolika je šteta i u kakvom je opštem stanju guma."

- Najzahtevnije kod popravke gume nije sama izvedba popravke, već stručna procena da li se šteta uopšte može popraviti. To je složeno pitanje koje treba prepustiti stručnom servisu sa obučenim i iskusnim osobljem - naglašava stručnjak.

Za procenu da li je oštećena guma uopšte pogodna za popravku, propisano je da se guma mora skinuti sa felne. Samo tako stručnjak može pregledati gumu i iznutra i, na primer, utvrditi da li je bočna strana ostala neoštećena.

- Sa tehničkog aspekta, popravka guma danas više nije nikakva čarolija - kaže Koh koji ipak preporučuje laicima da to ne pokušavaju sami. Osim obrazovanja, stručnog znanja i iskustva, za to je potrebna i tehnička oprema koja se ne nalazi u svakoj mehaničarskoj radionici.

(BizPortal)