Svet

VENS OTKRIO: Tramp planira da nastavi rat u Iranu još neko vreme

В.Н.

28. 03. 2026. u 16:11

POTPREDSEDNIK SAD Dž. D. Vens razgovarao je sa konzervativnim podkasterom Benijem Džonsonom o ratu protiv Irana. Vens je rekao da, iako su SAD postigle većinu svojih vojnih ciljeva, predsednik Tramp planira da nastavi rat „još neko vreme“ kako bi osigurao da iranska vlada bude ozbiljno oslabljena.

ВЕНС ОТКРИО: Трамп планира да настави рат у Ирану још неко време

Foto: Profimedia

- Predsednik će nastaviti da ovo radi još neko vreme kako bi se uverio da se nakon našeg odlaska ovo neće ponoviti još dugo, dugo vremena - rekao je Vens.

- Moramo da neutrališemo iransku vladu na veoma, veoma dugo vreme, i to je poenta.

Privremeno povećanje cena goriva

Vens je priznao da su cene goriva porasle kao rezultat sukoba, ali je naglasio da će uskoro pasti.

- Ovo je veoma, veoma privremen odgovor na sukob koji će na kraju biti kratkotrajan.

- Mislim da je predsednik bio veoma jasan po tom pitanju: Nismo zainteresovani da ostanemo u Iranu godinu, dve godine - rekao je Vens.

- Radimo posao, uskoro odlazimo i cene goriva će se vratiti u normalu.

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
0 0

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!