VENS OTKRIO: Tramp planira da nastavi rat u Iranu još neko vreme

POTPREDSEDNIK SAD Dž. D. Vens razgovarao je sa konzervativnim podkasterom Benijem Džonsonom o ratu protiv Irana. Vens je rekao da, iako su SAD postigle većinu svojih vojnih ciljeva, predsednik Tramp planira da nastavi rat „još neko vreme“ kako bi osigurao da iranska vlada bude ozbiljno oslabljena.

- Predsednik će nastaviti da ovo radi još neko vreme kako bi se uverio da se nakon našeg odlaska ovo neće ponoviti još dugo, dugo vremena - rekao je Vens.

- Moramo da neutrališemo iransku vladu na veoma, veoma dugo vreme, i to je poenta.

Privremeno povećanje cena goriva

Vens je priznao da su cene goriva porasle kao rezultat sukoba, ali je naglasio da će uskoro pasti.

- Ovo je veoma, veoma privremen odgovor na sukob koji će na kraju biti kratkotrajan.

- Mislim da je predsednik bio veoma jasan po tom pitanju: Nismo zainteresovani da ostanemo u Iranu godinu, dve godine - rekao je Vens.

- Radimo posao, uskoro odlazimo i cene goriva će se vratiti u normalu.

