Ekonomija

GARDIJAN OBJASNIO: Britaniji preti kriza zbog SAD i Izraela

V.N.

28. 03. 2026. u 13:02

VELIKA Britanija bi se mogla suočiti sa nestašicom lekova zbog sukoba na Bliskom istoku, izveštava Gardijan.

ГАРДИЈАН ОБЈАСНИО: Британији прети криза због САД и Израела

Foto: Printskrin Twitter/@nexta_tv

 - Ako se rat u Iranu nastavi, Britanija je "nedeljama udaljena" od nestašice lekova, od lekova protiv bolova do lekova protiv raka, kažu stručnjaci - navodi se u članku .

Pored toga, stručnjaci predviđaju povećanje cena lekova.

U članku se napominje da je sukob već poremetio snabdevanje mnogim sirovinama i da bi medicinski materijal mogao biti ugrožen u budućnosti.

Posebno je isporuka lekova postala komplikovanija zbog situacije u Ormuskom moreuzu.

(Alo)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
