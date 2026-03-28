GARDIJAN OBJASNIO: Britaniji preti kriza zbog SAD i Izraela

VELIKA Britanija bi se mogla suočiti sa nestašicom lekova zbog sukoba na Bliskom istoku, izveštava Gardijan.

- Ako se rat u Iranu nastavi, Britanija je "nedeljama udaljena" od nestašice lekova, od lekova protiv bolova do lekova protiv raka, kažu stručnjaci - navodi se u članku .

Pored toga, stručnjaci predviđaju povećanje cena lekova.

U članku se napominje da je sukob već poremetio snabdevanje mnogim sirovinama i da bi medicinski materijal mogao biti ugrožen u budućnosti.

Posebno je isporuka lekova postala komplikovanija zbog situacije u Ormuskom moreuzu.

