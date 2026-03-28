HITNA INTERVENCIJA NA KOZARI: Evakuisano šest osoba iz zaglavljenih vozila u snegu
U NACIONALNOM parku Kozara u toku je evakuacija putnika iz zaglavljenih i blokiranih vozila iz snežnih nanosa.
Evakuisano je šest osoba, dok intervencija probijanja puta prema Mrakovici i dalje traje, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vatrogasci Prijedor - Fire Station Prijedor, prenosi RTRS.
Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava zbog naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka.
Gradska uprava Prijedora poziva građane na dodatni oprez i praćenje zvaničnih informacija, uz napomenu da su sve nadležne službe u pripravnosti radi zaštite stanovništva i imovine.
Republiku Srpsku u petak je zahvatilo izrazito pogoršanje vremenskih prilika, uz obilne padavine u gotovo svim krajevima. U nižim predelima padala je jaka kiša, dok je u višim padao sneg. U Krajini je sneg padao i u nizinama, što je dovelo do formiranja manjeg snežnog pokrivača i u gradskim sredinama, uključujući i Banjaluku.
(Tanjug)
Komentari (0)