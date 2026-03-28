VLADA NEMAČKE TRAŽI VIŠE RADA: Radnici pod pritiskom, a i bogati na udaru

Nemci moraju da rade više i duže, rekao je u sredu vicekancelar Lars Klingbajl, dok je iznosio svoje planove za reformu nemačke ekonomije.

- Svi moramo da se odreknemo starih navika i srušimo barijere - rekao je Klingbajl, koji je takođe ministar finansija i lider socijaldemokrata (SPD), piše DPA.

Mercovi konzervativci i SPD imaju za cilj da se dogovore o dalekosežnim reformama u narednim nedeljama, uključujući ključne oblasti oporezivanja, zdravstvene zaštite, penzija i ekonomske politike.

Klingbajl je rekao da smatra da su strukturne promene neophodne.

- Ne možemo odgovoriti na svaku krizu i svaki problem sa još više novca - rekao je u Berlinu na događaju koji je organizovala Fondacija Bertelsman, misleći na milijarde novih dugova koje je vlada nedavno preuzela.

Lider SPD-a je rekao da želi da ukine postojeće poreske olakšice za bračne parove koje obeshrabruju partnera sa nižim prihodima, pretežno žene, da rade puno radno vreme.

Da bi se kompanije podstakle da zapošljavaju više ljudi uprkos neizvesnosti, trebalo bi da postoje duže opcije ugovora na određeno vreme, rekao je Klingbajl.

Što se tiče penzija, vlada bi trebalo da svoje proračune više zasniva na broju godina uplaćivanja doprinosa.

To bi značilo da bi ljudi koji kasnije počnu da rade – na primer, nakon završetka studija, takođe kasnije odlazili u penziju.

Reforma poreza na dohodak trebalo bi da obezbedi olakšanje za 95 odsto radnika, rekao je Klingbajl.

- I to primetno, u iznosu od nekoliko stotina evra godišnje.

Zauzvrat, oni sa visokim prihodima i oni sa značajnim bogatstvom morali bi "dati doprinos", rekao je.

(BizPortal)