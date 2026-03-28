VLADA NEMAČKE TRAŽI VIŠE RADA: Radnici pod pritiskom, a i bogati na udaru
NEMCI moraju da rade više i duže, rekao je u sredu vicekancelar Lars Klingbajl, dok je iznosio svoje planove za reformu nemačke ekonomije.
Nemci moraju da rade više i duže, rekao je u sredu vicekancelar Lars Klingbajl, dok je iznosio svoje planove za reformu nemačke ekonomije.
- Svi moramo da se odreknemo starih navika i srušimo barijere - rekao je Klingbajl, koji je takođe ministar finansija i lider socijaldemokrata (SPD), piše DPA.
Mercovi konzervativci i SPD imaju za cilj da se dogovore o dalekosežnim reformama u narednim nedeljama, uključujući ključne oblasti oporezivanja, zdravstvene zaštite, penzija i ekonomske politike.
Klingbajl je rekao da smatra da su strukturne promene neophodne.
- Ne možemo odgovoriti na svaku krizu i svaki problem sa još više novca - rekao je u Berlinu na događaju koji je organizovala Fondacija Bertelsman, misleći na milijarde novih dugova koje je vlada nedavno preuzela.
Lider SPD-a je rekao da želi da ukine postojeće poreske olakšice za bračne parove koje obeshrabruju partnera sa nižim prihodima, pretežno žene, da rade puno radno vreme.
Da bi se kompanije podstakle da zapošljavaju više ljudi uprkos neizvesnosti, trebalo bi da postoje duže opcije ugovora na određeno vreme, rekao je Klingbajl.
Što se tiče penzija, vlada bi trebalo da svoje proračune više zasniva na broju godina uplaćivanja doprinosa.
To bi značilo da bi ljudi koji kasnije počnu da rade – na primer, nakon završetka studija, takođe kasnije odlazili u penziju.
Reforma poreza na dohodak trebalo bi da obezbedi olakšanje za 95 odsto radnika, rekao je Klingbajl.
- I to primetno, u iznosu od nekoliko stotina evra godišnje.
Zauzvrat, oni sa visokim prihodima i oni sa značajnim bogatstvom morali bi "dati doprinos", rekao je.
(BizPortal)
Preporučujemo
GARDIJAN OBJASNIO: Britaniji preti kriza zbog SAD i Izraela
28. 03. 2026. u 13:02
STRUČNjAK DAJE ODGOVOR: Šta je isplativije kad se probuši guma, zamena ili krpljenje
28. 03. 2026. u 12:46
KREĆE OD 1. APRILA: Rusija uvodi zabranu izvoza benzina
28. 03. 2026. u 11:18
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
