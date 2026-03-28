NISU ZAHTEVNE, A DONOSE FINU ZARADU: Nekoliko kultura godinama rađa bez preteranog održavanja
POSTOJE kulture koje ne zahtevaju često zalivanje, prihranu ili pažljivo održavanje, a donose stalnu berbu i pristojnu zaradu.
Višegodišnje povrće špargle, rabarbara, ren, kiselica, vlasac, praziluk... donosi stabilan prinos uz minimalan trud i održavanje.
Iako mnogi proizvođači povrća rad u bašti doživljavaju kao oblik opuštanja, retko ko barem jednom nije poželeo da uzgaja biljke koje ne zahtevaju mnogo brige, a iz godine u godinu donose obilne prinose. Dobra vest je da takve kulture zaista postoje. Reč je o višegodišnjem povrću koje se sadi jednom, a zatim godinama uspeva na istom mestu.
Donosimo pregled nekoliko takvih zahvalnih biljaka koje mogu olakšati baštovanstvo i istovremeno obezbediti stalnu berbu.
Špargle rađaju decenijama
Među najpoznatijima su špargle, koje zahtevaju nešto strpljenja na početku jer im je potrebno nekoliko godina da dostignu puni potencijal. Međutim, kada se jednom razviju, mogu rađati decenijama, naročito ako su posađene na sunčanom mestu sa propusnim zemljištem.
Rabarbara zahteva povremenu prihranu
Rabarbara je još jedan dugovečan stanovnik bašte, cenjena zbog svojih sočnih stabljika karakterističnog blago kiselog ukusa. Vremenom postaje sve snažnija, a održavanje se svodi na povremeno prihranjivanje.
Ren raste u različitim uslovima
Ren se ističe izdržljivošću i sposobnošću prilagođavanja različitim uslovima. Lako se širi i obnavlja, pa ga je preporučljivo saditi na mestu gde može nesmetano da raste. Koren se može vaditi po potrebi, dok biljka nastavlja svoj rast.
Čičoku treba držati pod kontrolom
Sve popularnija je i čičoka, poznata i kao jerusalimska artičoka, koja daje hranljive gomolje. Veoma je otporna i dugovečna, ali je zbog brzog širenja najbolje držati je pod kontrolom.
Vlasac privlači oprašivače
Vlasac, kao član porodice luka, godinama uspeva bez većih zahteva. Osim što je čest dodatak jelima, njegovo prisustvo u bašti privlači i oprašivače, što dodatno koristi drugim biljkama.
Kiselica se sama obnavlja svake godine
Kiselica je jednostavna za uzgoj i prepoznatljiva po blagoj kiselosti listova. Jednom posađena, svake godine se sama obnavlja i obezbeđuje sveže listove bez potrebe za ponovnom setvom, piše Dnevnik.
Zimski praziluk preživljava više sezona
Na kraju, tu je i zimski praziluk koji, za razliku od klasičnih sorti, može preživeti više sezona. Otporan je na niske temperature, a njegovi izdanci svake godine ponovo izbijaju iz zemlje, omogućavajući kontinuiranu berbu. Za sve koji žele da smanje trud u bašti, a zadrže stabilan prinos, ove biljke predstavljaju praktično i dugoročno rešenje.
(BizPortal)
