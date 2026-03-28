MONSTRUOZNO: Blokadersko tabloidno smeće "Danas" otpužuje poginulu studentkinju sa Filozofskog fakulteta da je sama kriva!
U NAJNOVIJEM izdanju tabloida "Danas", pojavila se šokantna i nedopustiva tvrdnja koja optužuje poginulu studentkinju sa Filozofskog fakulteta u Beogradu za tragediju koja se dogodila!
"Danas" piše da se devojka nalazila sama u hodniku na petom spratu pre nego što je pala kroz prozor.
Oni tvrde da je devojka unela pirotehniku u zgradu fakulteta, koja je u tom trenutku bila otvorena.
Ova situacija postavlja ozbiljna pitanja o odgovornosti medija i načinu na koji izveštavaju o tragedijama. Optuživanje preminule osobe, koja ne može da se brani, predstavlja ne samo etički problem, već i duboku nepravdu prema njenoj porodici i prijateljima. U ovakvim trenucima, umesto da se traže krivci, potrebno je pružiti podršku onima koji su ostali, a ne dodatno ih povređivati.
