KREĆE OD 1. APRILA: Rusija uvodi zabranu izvoza benzina
ZABRANA izvoza benzina iz Rusije za sve učesnike na tržištu, odnosno i za proizvođače, planirana je da bude uvedena 1. aprila, javio je juče Interfaks, pozivajući se na nekoliko dobro obaveštenih izvora.
Izvori su naveli da je ta odluka doneta na sastanku koji je održao potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak sa rukovodiocima naftnih kompanija, prenosi Tanjug.
Prema izvorima, trajanje zabrane nije bilo razmatrano, dok je jedan izvor Interfaksa sugerisao da će zabrana trajati do tri meseca. Izvori su rekli da moguća zabrana izvoza dizel goriva još nije razmatrana.
Dobro obavešteni izvori su rekli u sredu da ruske vlasti razmatraju ponovno uvođenje zabrane izvoza benzina za proizvođače.
Zabrana izvoza benzina i dizel goriva iz Rusije važi do 31. jula ove godine samo za one koji nisu proizvođači. Novak je ranije na sastanku Ministarstva energetike izjavio da Rusija mora da preduzme hitne mere kako bi osigurala da domaće tržište ima dovoljno goriva usred globalne energetske krize.
(BizPortal)
