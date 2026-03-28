Čak Noris, poznati glumac filmova o borilačkim veštinama, preminuo je u 86. godini. Norisu se pripisuje popularizacija borilačkih veština, dok je neke od njih i sam upražnjavao:

Imao je crne pojaseve u karateu, tekvondou, brazilskom džiju-džicuu i džudou.

I poput karatista, borio se sa Enverom Idrizijem, koji sada ima 59 godina, piše hrvatski medij "Jutarnji list".



Idrizi je živeo u Hrvatskoj i prvi je koji je osvojio medalju u karateu za Hrvatsku.

- On je glumac koji je slavu stekao jer je bio belac u tom sportu. Ma kakav Čak Noris, jedan je Brus Li. Čaka Norisa sam dvaput pobedio na turnirima. Iza Brusa Lija je (Žan Klod) Van Dam - govorio je Idrizi za "Jutarnji list“ 2023. godine

Aktori i njohur, Jean-Claude Van Damme ka arritur në Kosovë. Njeriun e parë që e takoi ishte miku i tij, Enver Idrizi, legjenda e karatesë dhe sportit shqiptar. 👏🇦🇱 pic.twitter.com/3qJrWoLsCP — LIG Sport (@lig_sport) July 18, 2023

Tome je dodao i sledeće:

- Išao sam na turnire gde su, između ostalih, nastupali i glumci poput njega. To su bili revijalni mečevi budući da se radilo o ljudima koji nisu bili pravi borci, tako da to ne možemo ni smatrati zvaničnim borbama.

Po završetku sportske karijere i sam Idrizi se oprobao u glumačkim vodama.



Američki glumac i majstor borilačkih veština, Čak Noris, koji je preminuo u petak 20. marta 2026. u 86. godini života, nedelju dana pre smrti objavio je poslednju poruku na društvenim mrežama povodom svog rođendana i poručio da ne stari, već da "napreduje".



"Ne starim. Ja napredujem. Danas punim 86 godina! Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da nastavim da radim ono što volim. Hvala svima što ste najbolji fanovi na svetu. Vaša podrška kroz godine značila mi je više nego što možete da zamislite", poručio je glumac.



Noris je postao poznat kao akcioni glumac, a kasnije je stekao svetsku popularnost i kroz brojne mimove. Tokom karijere isticao je važnost vizuelnog pripovedanja u filmu i simbolike heroja.

Govoreći o školskim danima, rekao je da je bio stidljiv, prenosi Skaj njuz.

"Ako bi me učitelj pitao da nešto pročitam pred razredom, samo bih odmahnuo glavom", dodao je glumac.

Naveo je i da ga je glumačka legenda Stiv Mekvin ohrabrio da postane glumac (1985).

"Rekao mi je da treba da razmislim o projektovanju prisustva i da nikada ne radim ulogu koja ima puno dijaloga. Rekao mi je: 'Filmovi su vizuelni i kada pokušaš da nešto verbalizuješ, izgubićeš publiku'".



Pored glume, Čak Noris je bio poznat i po političkom angažmanu - podržavao je republikanske kandidate i otvoreno isticao svoje hrišćanske vrednosti i prava na nošenje oružja.

Podržao je Donalda Trampa u njegovoj prvoj predsedničkoj kandidaturi 2016. godine, a pre predsedničkih izbora 2020. i 2024. godine, pisao je gostujuće kolumne hvaleći američkog predsednika.

Posebno je podržao Majka Hakabija, trenutnog ambasadora SAD u Izraelu, u njegovoj neuspešnoj kandidaturi za republikansku predsedničku nominaciju, pojavivši se u TV reklami.

"Čak Noris ne podržava. On govori Americi kako će biti", rekao je Hakabi u reklami.



Noris se 2004. godine pridružio pokojnom bivšem predsedniku Džordžu Bušu u proslavi skoka padobranom, povodom njegovog 80. rođendana.



Čak Noris je i u kasnijim godinama ostao simbol snage i heroizma, kako u stvarnom životu, tako i u popularnoj kulturi.



Noris je, između ostalog, igrao u uspešnom akcionom filmu "Nestali u akciji" (1984), koji je imao nekoliko nastavaka, kao i u ostvarenjima "Delta odred", "Oktagon", "Jedan protiv svih" i "Zakon ćutanja".





Prvu filmsku ulogu ostvario je u akcionom filmu "Rušilačka ekipa" (Wrecking Crew) 1968. godine, dok je, među 30-ak ostvarenja, poslednja njegova uloga na filmu bila u "Plaćenicima" iz 2012. godine.



