ŠOK ZA ZAPAD PVO šuplja ko švajcarski sir: Izraelski izvori potvrđuju da iranski raketni napadi imaju stopu uspeha od 80%

IZRAELSKI list „Haarec“ potvrdio je da 8 od 10 iranskih raketa lansiranih na izraelske ciljeve dostiže svoje ciljeve, nakon sve većeg broja izveštaja i sve veće količine snimaka koji ukazuju na neuspehe izraelske i američke balističke raketne odbrane.

U izveštaju se dalje navodi da se stopa uspeha nastavlja poboljšavati kako je protivvazdušna odbrana postajala sve opterećenija. Izraelski analitičari su primetili da su faktori koji doprinose tome uključivali sistematsko iscrpljivanje mreže protivvazdušne odbrane i uništavanje američkih prednjih radarskih sistema u savezničkim arapskim državama poput Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je ograničilo količinu signalnih podataka koji se mogu pružiti. Izvori su dalje primetili da je masovno bombardovanje paravojnih jedinica Hezbolaha u Libanu dodatno opteretilo izraelsku i američku odbranu.



Iran je koristio brojne tipove balističkih raketa sa poboljšanim prodornim sposobnostima, uključujući Fattah 2 koji je demonstrirao sposobnosti svog naprednog hipersoničnog kliznog vozila za neutralizaciju ciljeva velike vrednosti, i stariji i manje složeni Fattah koji koristi napredno manevarsko vozilo za povratak. Snimci pokazuju da iranske balističke rakete više puta izbegavaju više rundi antibalističkih raketa iznad Izraela pre nego što pogode svoje ciljeve. Drugi iranski tipovi raketa koristili su više bojevih glava kako bi komplikovali napore presretanja. Dopunjujući ovaj napredak u raketnim tehnologijama, Izraelski korpus islamske revolucionarne garde brzo je postigao uništenje radarskih sistema velike vrednosti vrednih 2,7 milijardi dolara, uključujući radar AN/FPS-132 u Kataru i dva radara AN/TPY-2 u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga su američke i izraelske odbrambene snage u velikoj meri zavisne od radara na brodovima i od radarske stanice AN/TPY-2 u Turskoj.

