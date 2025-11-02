NEMAČKA UVODI NOVA PRAVILA: Od kraja novembra nema više kupovine na rate

NEMAČKA će od kraja novembra ove godine uvesti nova pravila koja će promeniti način kupovine putem interneta

Foto Shutterstock

Ove izmene će posebno pogoditi korisnike popularnih opcija "kupi sada, plati kasnije" koji su do sada mogli da koriste usluge bez ozbiljne provere kreditne sposobnosti.

Prema novom zakonu će se čak i male kupovine putem interneta tretirati kao kratkoročni krediti uz obaveznu proveru finansijske pouzdanosti kupca.

Potez dolazi u trenutku kada sve veći broj građana, naročito mladih, koristi opciju odloženog plaćanja putem platformi kao što su Klarna i PejPal. Takve usluge omogućavaju kupcima da odmah naruče i plate u roku od 30 dana ili u više rata, često bez kamate. Međutim, upravo je ta lakoća kupovine dovela do sve većeg rizika od prezaduženosti među korisnicima.

Nemačka vlada je odlučila da uskladi svoje zakonodavstvo sa novom evropskom direktivom o potrošačkim kreditima koji će tretirati male, kratkoročne kredite sa istim nivoom nadzora kao i tradicionalne kredite sa ciljem da spreči potrošače, privučene fleksibilnim modelima plaćanja, da izgube kontrolu nad svojim finansijama.

Kada zvanično zakon stupiti na snagu?

Od 20. novembra 2025. godine u Nemačkoj će stupiti na snagu zakon koji uvodi stroža pravila za usluge poput Klarna i PejPal. Prema istraživanju agencije Šuf, skoro svaki treći Nemac koristi opciju odloženog plaćanja. Novi propisi predviđaju da se čak i za male iznose u budućnosti proverava kreditna sposobnost kupca.

– Ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da se takvi oblici plaćanja tehnički smatraju kratkoročnim kreditima – kaže Šufa, dodajući da će svi koji koriste "Kupi odmah, plati kasnije" morati da prođu proveru kreditne sposobnosti, čak i za male kupovine.

Promene proizilaze iz nove Direktive EU o potrošačkim kreditima, koja je na snazi od 30. oktobra 2023. Nemačka ju je transponovala u nacionalni zakon početkom septembra 2025. godine, a njena primena počinje 20. novembra 2025. godine.

Prema portalu Čip, „od tog datuma, ponude ‘mini-krediti’ i ‘kupi sada, plati kasnije’ takođe će biti podložne proveri kreditne sposobnosti, a banke će morati jasnije da obaveste potrošače o stvarnim troškovima zaduživanja“.

Šta spada pod nova pravila?

Novi zakon se primenjuje na: male kredite ispod 200 evra, kredite kraće od tri meseca,

besplatne kredite, i kupovine na račun ako je uključen spoljni dobavljač platnih usluga.

Ako sam prodavac nudi kupovine na račun, važe dodatni uslovi:

za veće trgovce – ako je rok plaćanja duži od 14 dana,

za manje trgovce – ako je rok plaćanja duži od 50 dana.

Ovo će takođe uključivati ponude ‘Kupi odmah – Plati kasnije’ u odredbama Zakona o potrošačkim kreditima – objašnjava Šufa.

Ako kupac ne prođe procenu kreditne sposobnosti, čak će i male porudžbine biti odbijene i moraju se odmah platiti. Glavni cilj novih propisa je zaštita građana, posebno onih sa nižim prihodima, od prekomernog duga.

Mnogi mladi ljudi, privučeni mogućnošću plaćanja na rate ili bez kamate, često gube evidenciju o svojim troškovima. Novi sistem praćenja trebalo bi da spreči takvo „tiho prezaduživanje“.

Korisnici platforme Klarna već mogu da provere svoju „Kupovinu moć“ i vide do kog iznosa im je odobren kreditni limit – što će postati neophodan korak za sve one koji kupuju na kredit nakon novembra 2025. godine.

(Blic)