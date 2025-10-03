REVOLUCIONARNA NAJAVA: Evo gde će biti građeni ogromni centri podataka u narednih 10 do 20 godina
OSNIVAČ i predsednik kompanije Amazon Džef Bezos izjavio je danas da će ogromni centri podataka, kapaciteta od više gigavata, biti izgrađeni u svemiru u narednih 10 do 20 godina.
On predviđa da će takvi centri na kraju nadmašiti one na Zemlji zahvaljujući obilju neprekidne solarne energije, preneo je Rojters.
Broj ovih ogromnih centara, koji čuvaju računarsku infrastrukturu, eksponencijalno raste kako svet sve više koristi veštačku inteligenciju i računarstvo u ,,klaudu'', što dovodi do porasta potražnje za električnom energijom i vodom za hlađenje servera, navodi agencija.
Bezos kaže da će se to svakako dogoditi u narednom periodu.
Teško je tačno znati kada, verovatno za više od 10 godina, a kladim se da neće biti više od 20 godina, počećemo da gradimo ove ogromne gigavatne centre podataka u svemiru, rekao je vlasnik Amazona tokom razgovora s predsednikom Ferarija i Stelantisa, Džonom Elkanom, na Italijanskoj tehnološkoj nedelji u Torinu.
Rojters napominje da koncept svemirskih centara podataka dobija na zamahu među velikim tehnološkim kompanijama, jer potrebe za energijom za održavanje takvih operacija na Zemlji naglo rastu.
Bezos smatra da je ove gigantske klastere za obuku bolje graditi u svemiru, jer tamo postoji solarna energija 24/7 i s obzirom na to da nema oblaka, niti kiše i drugog nevremena, moći će da se nadmaše troškovi zemaljskih centara podataka u svemiru u narednih nekoliko decenija.
