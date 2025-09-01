PROVERILI SMO CENE U LOZNICI: Neki proizvodi su jeftiniji i do 50 dinara! (FOTO)
ČAK 3000 nižih cena u Loznici, Valjevu, Krupnju, Zavlaci i drugim mestima.
Osoblje se potrudilo da svih 3000 proizvoda bude sa novim cenama, koje su niže.Neki proizvodi su jeftiniji i do 50 dinara, počev od slatkiša do prehrane i hemije.
- Ko iole češće posećuje markete uočava niže cene, čak dosta njih je sa osetno smanjenim cenama. Uredba je 100 posto ispoštovana - kaže Radovan Lazić stanovnik Loznice.
