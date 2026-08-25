KO JE RUS KOJI IZ VAZDUHA GASI POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI? Igor Orlov komanduje "letećim vodenim tenkom" (VIDEO)

DOK se Srbija ovih dana bori sa vatrenom stihijom koja je zahvatila ogromne delove Deliblatske peščare, pažnju javnosti privukli su ruski avioni koji su se uključili u gašenje požara.

Foto: Instagram/pilotorlov

A iza ogromnog Il-76, koji u jednom naletu može da izbaci desetine tona vode, stoje iskusni piloti MČS Rusije, ljudi naviknuti na jedan od najopasnijih letačkih zadataka – letenje nisko iznad aktivnog požara.

Jedno od imena koje se godinama pojavljuje u ruskim izveštajima o vazdušnom gašenju požara jeste Igor Orlov.

Ruski spasilački sistem ga zvanično navodi kao komandira vazduhoplova Il-76, a njegovo ime zabeleženo je u izveštajima MČS Rusije o angažovanju ovih aviona u borbi protiv velikih šumskih požara.

Orlov je, između ostalog, učestvovao u gašenju požara u Zabajkalskom kraju, gde su posade Il-76 imale zadatak da zaštite naselja i šumske predele od vatre. M MČS Zabaйkalьskogo kraя+1

Njegova "kancelarija" je džinovski Il-76

Posao ovog pilota daleko je od uobičajenog letenja.

Kada se Il-76 opremi specijalnim sistemom VAP-2, pretvara se u pravog vazdušnog gasitelja. Dva rezervoara mogu da prime oko 40 kubnih metara vode, a njeno izbacivanje traje svega šest do osam sekundi. Prema podacima MČS Rusije, voda se ispušta sa visine od oko 50 do 100 metara. M Ministarstvo Građanske Oborne

Upravo zbog toga pilot mora da bude izuzetno precizan.

Nema prostora za grešku – avion težak desetine tona leti nisko iznad terena, ispod njega je vatra, dim i jak vetar, a posada mora u pravom trenutku da izvede nalet i usmeri ogromnu količinu vode na požarište.

Orlov godinama leti tamo gde drugi beže

Igor Orlov nije ime koje se prvi put pojavilo zbog Srbije.

Njegov rad zabeležilo je i rusko Ministarstvo za vanredne situacije tokom velikih požara u Zabajkalskom kraju. U zvaničnom izveštaju MČS-a Orlov je naveden kao komandir Il-76, a posada tog aviona dobila je zahvalnice i priznanja za angažovanje u zaštiti stanovništva i gašenju prirodnih požara. M MČS Zabaйkalьskogo kraя

Ti letovi nisu bili nimalo obični.

Kada se vatra raširi na ogromnom prostoru, piloti moraju da procene gde je najbolje izbaciti vodu kako bi se zaustavilo širenje plamena. Jedan pogrešan nalet može značiti da ogromna količina vode padne van kritične zone.

Foto: Vikipedia/GNU 1.2/ Dmitriy Pichugin

Zato se od pilota poput Orlova traži kombinacija iskustva, hladne glave i neverovatne preciznosti.

Sada je isti tip aviona iznad Srbije

Ruski Il-76 stigao je u Niš 19. avgusta, nakon što je Srbija zatražila pomoć zbog izuzetno teške situacije sa požarima. Avion je već 20. avgusta izveo prvi nalet iznad Deliblatske peščare i izbacio 42 tone vode. M Ministarstvo Građanske Oborne+1

Samo prvog dana ruski Il-76 izveo je pet letova i deset izbacivanja vode, ukupno 210 tona. M Ministarstvo Građanske Oborne

Do 23. avgusta brojke su postale još spektakularnije – za četiri dana avion je izveo 19 letova i izbacio čak 798 tona vode na požarišta u Srbiji. M Ministarstvo Građanske Oborne

Za ljude na zemlji to su samo brojevi.

Za pilote su to stotine tona vode koje moraju da budu izbačene u pravom trenutku, na pravom mestu i u izuzetno teškim uslovima.

Snimci koji su obišli mreže

Orlov je pažnju javnosti privukao i snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama, gde pokazuje delove svog profesionalnog života i ono što se dešava u i oko aviona.

Snimak pražnjenja rezervoara iznad Deliblatske peščare posebno je privukao pažnju jer se iz vazduha vidi kolika količina vode u svega nekoliko sekundi napušta ogromni avion.

I dok gledaocu sve to može da deluje gotovo spektakularno, za pilota i posadu to je samo još jedan izuzetno zahtevan nalet.

Jer, kada se Il-76 spusti nisko iznad vatre, nema druge šanse za popravni – voda mora da padne tamo gde je najpotrebnija.

(MČS Rusije)

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