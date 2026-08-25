Stigao je Shine: novi ukus Cedevita vitaminske vode s jagodom i yuzuom

Na tržište je stigao novi ukus Cedevita vitaminske vode Shine, koji donosi osvežavajuću kombinaciju jagode i egzotičnog yuzua.

Foto: Promo

Na tržište je stigao novi ukus Cedevita vitaminske vode Shine, koji donosi osvežavajuću kombinaciju jagode i egzotičnog yuzua.

Ova neobična, ali skladna kombinacija spaja prepoznatljivu voćnu slatkoću jagode s aromatičnom citrusnom svežinom yuzua - japanskog citrusa poznatog po zanimljivom ukusu koji spaja note limuna, mandarine i grejpa. Rezultat je lagano i osvežavajuće piće koje donosi novo iskustvo ukusa i odgovara svima koji traže nešto drugačije.

Cedevita vitaminska voda Shine ujedno je izvor cinka te bogata vitaminima B3, B5, B7 i D, čime pruža dodatnu funkcionalnu vrednost u svakodnevnoj hidrataciji. Uz samo 85 kcal, predstavlja lagan izbor za sve koji žele osveženje bez kompromisa.

Kategorija vitaminskih voda poslednjih godina beleži snažan rast, a sve u skladu sa promenama u životnim navikama potrošača koji sve više žele napitke koji imaju dodatnu vrednost - manje kalorija, vitamine i osvežavajući ukus. Cedevita ovim lansiranjem dodatno učvršćuje svoju prisutnost u ovoj kategoriji, nastavljajući da donosi inovativne kombinacije ukusa u praktičnom tzv. ready-to-drink formatu.





Vitaminska voda - Cedevita