Stigao je Shine: novi ukus Cedevita vitaminske vode s jagodom i yuzuom
Na tržište je stigao novi ukus Cedevita vitaminske vode Shine, koji donosi osvežavajuću kombinaciju jagode i egzotičnog yuzua.
Na tržište je stigao novi ukus Cedevita vitaminske vode Shine, koji donosi osvežavajuću kombinaciju jagode i egzotičnog yuzua.
Ova neobična, ali skladna kombinacija spaja prepoznatljivu voćnu slatkoću jagode s aromatičnom citrusnom svežinom yuzua - japanskog citrusa poznatog po zanimljivom ukusu koji spaja note limuna, mandarine i grejpa. Rezultat je lagano i osvežavajuće piće koje donosi novo iskustvo ukusa i odgovara svima koji traže nešto drugačije.
Cedevita vitaminska voda Shine ujedno je izvor cinka te bogata vitaminima B3, B5, B7 i D, čime pruža dodatnu funkcionalnu vrednost u svakodnevnoj hidrataciji. Uz samo 85 kcal, predstavlja lagan izbor za sve koji žele osveženje bez kompromisa.
Kategorija vitaminskih voda poslednjih godina beleži snažan rast, a sve u skladu sa promenama u životnim navikama potrošača koji sve više žele napitke koji imaju dodatnu vrednost - manje kalorija, vitamine i osvežavajući ukus. Cedevita ovim lansiranjem dodatno učvršćuje svoju prisutnost u ovoj kategoriji, nastavljajući da donosi inovativne kombinacije ukusa u praktičnom tzv. ready-to-drink formatu.
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