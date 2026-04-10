NIJE MU DUGO TREBALO! Čim se rastao sa Zvezdom, stranac našao klub!
Tokom dana ozvaničen je prekid saradnje dve strane.
Košarkaški klub Crvena zvezda danas se i zvanično rastao sa plejmejkerom Jagom dos Santosom.
Brazilski reprezentativac napustio je Mali Kalemegdan, ali neće dugo čekati na novi angažman!
Odmah nakon raskida sa Zvezdom Brazilac je potpisao ugovor sa Virtusom iz Bolonje.
Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma.
U crveno-belom dresu osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej- ofa.
Istovremeno je doprineo i osvajanju dva Kupa Radivoja Koraća (2024. i 2025.) i Košarkaške lige Srbije(2024).
Preporučujemo
FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala
10. 04. 2026. u 09:16
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
10. 04. 2026. u 08:55
PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu
10. 04. 2026. u 09:35
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
