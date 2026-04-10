NIJE MU DUGO TREBALO! Čim se rastao sa Zvezdom, stranac našao klub!

10. 04. 2026. u 14:52

Tokom dana ozvaničen je prekid saradnje dve strane.

Košarkaški klub Crvena zvezda danas se i zvanično rastao sa plejmejkerom Jagom dos Santosom.

Brazilski reprezentativac napustio je Mali Kalemegdan, ali neće dugo čekati na novi angažman!

Odmah nakon raskida sa Zvezdom Brazilac je potpisao ugovor sa Virtusom iz Bolonje.

Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma.

U crveno-belom dresu osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej- ofa.

Istovremeno je doprineo i osvajanju dva Kupa Radivoja Koraća (2024. i 2025.) i Košarkaške lige Srbije(2024).

