SRPSKI PASOŠ ZNAČAJNO NAPREDOVAO NA GLOBALNOJ LISTI: Evo na kom mestu se nalazi
SRPSKI pasoš je zabeležio značajan napredak na globalnoj listi, pokazuju najnoviji podaci Henli pasport indeksa (Henley Passport Index), saopštila je danas Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju i navela da je od 2012. do 2026. godine, Srbija na toj listi napredovala sa 45. na 30. mesto, dakle za 15 mesta.
Podaci Henli indeksa, koji meri slobodu putovanja građana kroz broj zemalja u koje mogu da putuju bez vize, pokazuju da je u poslednjih više od decenije ostvaren značajan napredak, iako Srbija nije članica Evropske unije niti Šengen zone.
Ovakav rezultat dolazi kao posledica dugoročne spoljne politike i širenja mreže međunarodnih odnosa Srbije u prethodnim godinama, navodi se u saopštenju, uz ocenu da trend rasta snage srpskog pasoša ukazuje na veliki pomak za Srbiju u međunarodnim odnosima i mobilnosti njenih građana.
