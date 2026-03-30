POGLEDAJTE – SRPSKI IZVIĐAČI U AKCIJI: Borbena obuka Oklopno-izviđačkog bataljona KoV
NA poligonima u okolini Niša realizuje se taktička obuka Oklopno-izviđačkog bataljona iz sastava Kopnene vojske za realizaciju zadataka u oblasti obaveštajnog obezbeđenja, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Obuka se realizuje s ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti pripadnika jedinice za realizaciju dodeljenih zadataka, kao i radi uvođenja u dužnost novih pripadnika jedinice.
Na terenu se uvežbavaju taktičke radnje i postupci prilikom osmatranja i prikupljanja obaveštajnih podataka, uz realizaciju patrola, prepada i zaseda i pravilno i bezbedno rukovanje osnovnim borbenim sredstvom ove jedinice, oklopno-izviđačkim automobilom BRDM-2MS.
Važan deo obuke posvećen je zaštiti od dejstva iz vazdušnog prostora, pre svega od dronova, i taktičkim radnjama u dodiru s neprijateljem.
Obuka je u bataljonu težišni zadatak i realizuje se u svim taktičkim i vremenskim uslovima kako bi se obezbedio visok nivo borbene gotovosti za realizaciju zadataka u operacijama Vojske Srbije.
Oklopno-izviđački bataljon je samostalna jedinica u sastavu Kopnene vojske.
Opremljen je i osposobljen za prikupljanje obaveštajnih podataka za potrebe vojnih operacija, a stalnom obukom i realizacijom vežbi i gađanja podiže se nivo obučenosti profesionalnog sastava i borbena gotovost jedinice.
Tanjug
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
"NOVOSTI" SAZNAJU: Nema povređenih pripadnika Vojske Srbije u Libanu
29. 03. 2026. u 22:24
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
