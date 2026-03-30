POGLEDAJTE – SRPSKI IZVIĐAČI U AKCIJI: Borbena obuka Oklopno-izviđačkog bataljona KoV

Предраг Стојковић
30. 03. 2026. u 17:14

NA poligonima u okolini Niša realizuje se taktička obuka Oklopno-izviđačkog bataljona iz sastava Kopnene vojske za realizaciju zadataka u oblasti obaveštajnog obezbeđenja, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

ПОГЛЕДАЈТЕ – СРПСКИ ИЗВИЂАЧИ У АКЦИЈИ: Борбена обука Оклопно-извиђачког батаљона КоВ

Foto Vojska Srbije

Obuka se realizuje s ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti pripadnika jedinice za realizaciju dodeljenih zadataka, kao i radi uvođenja u dužnost novih pripadnika jedinice.

Na terenu se uvežbavaju taktičke radnje i postupci prilikom osmatranja i prikupljanja obaveštajnih podataka, uz realizaciju patrola, prepada i zaseda i pravilno i bezbedno rukovanje osnovnim borbenim sredstvom ove jedinice, oklopno-izviđačkim automobilom BRDM-2MS.

Važan deo obuke posvećen je zaštiti od dejstva iz vazdušnog prostora, pre svega od dronova, i taktičkim radnjama u dodiru s neprijateljem.

Obuka je u bataljonu težišni zadatak i realizuje se u svim taktičkim i vremenskim uslovima kako bi se obezbedio visok nivo borbene gotovosti za realizaciju zadataka u operacijama Vojske Srbije.

Foto: Фото Војска Србије

Oklopno-izviđački bataljon je samostalna jedinica u sastavu Kopnene vojske.

Opremljen je i osposobljen za prikupljanje obaveštajnih podataka za potrebe vojnih operacija, a stalnom obukom i realizacijom vežbi i gađanja podiže se nivo obučenosti profesionalnog sastava i borbena gotovost jedinice.

Tanjug

