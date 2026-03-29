"NEKA DOKAŽU ŠTA JE SPORNO" Profesor Ković o zabrani ulaska u Hrvatsku: Pokrenuću upravni spor
ISTORIČAR Miloš Ković, kojem je pre dva dana zabranjen ulazak u Hrvatsku jer, kako je navedeno u rešenju o zabrani, predstavlja pretnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti i javnom zdravlju te zemlje, izjavio je da takve odluke ne mogu da se zasnivaju na nečemu što se zove verbalni delikt i dodao da će sa svojim advokatima da pokrene upravni spor.
- U rešenju je pisalo da sam pretnja po javni mir, bezbednost, javno zdravlje bez pozivanja na bilo koji član zakona. Odbio sam da potpišem i dobio dokument. Nije mi jasno šta sam to rekao. Razgovarao sam sa advokatima i verovatno ćemo pokrenuti upravni spor pa neka tamo dokažu. Videću sa advokatima šta bi trebalo da uradim. Neka dokažu šta je sporno - rekao je Ković za RTS.
Ković je, dok još uvek čeka pojašnjenje od Hrvatske zbog čega mu je zabranjen ulazak u tu zemlju, rekao da istina o stradanju Srba od Drugog svetskog rata do danas u Hrvatskoj ne može da se sakrije na taj način, kao i da će nastaviti da o tome svedoči.
- Ne mogu da daju takve arbitrarne odluke, gde je jasno da se zasnivaju na nečemu što smo mislili da je davna prošlost, a to je verbalni delikt - rekao je on za RTS.
Dodao je da je kao istoričar dužan da radi svoj posao.
- Ja ne govorim o Hrvatskoj, nikad o Hrvatima kao generalnoj skupini, ja govorim o tome da smo mi kao narod dužni da pamtimo genocid koji smo pretpreli u Nezavisnoj državi Hrvatskoj - objasnio je Ković.
Ković je ranije izjavio da mu je u Hrvatsku zabranjen ulazak tokom puta za Banjaluku, gde je sa kolegom Branislavom Stankovićem krenuo da na promociju knjige "Tesla, Srbin sam" koja je trebalo da bude održana 27. marta u prostorijama JU Gimnazije Gradiška.
(Tanjug)
Komentari (0)