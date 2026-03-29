Društvo

"NEKA DOKAŽU ŠTA JE SPORNO" Profesor Ković o zabrani ulaska u Hrvatsku: Pokrenuću upravni spor

В.Н.

29. 03. 2026. u 15:31

ISTORIČAR Miloš Ković, kojem je pre dva dana zabranjen ulazak u Hrvatsku jer, kako je navedeno u rešenju o zabrani, predstavlja pretnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti i javnom zdravlju te zemlje, izjavio je da takve odluke ne mogu da se zasnivaju na nečemu što se zove verbalni delikt i dodao da će sa svojim advokatima da pokrene upravni spor.

НЕКА ДОКАЖУ ШТА ЈЕ СПОРНО Професор Ковић о забрани уласка у Хрватску: Покренућу управни спор

Foto N. Skenderija

- U rešenju je pisalo da sam pretnja po javni mir, bezbednost, javno zdravlje bez pozivanja na bilo koji član zakona. Odbio sam da potpišem i dobio dokument. Nije mi jasno šta sam to rekao. Razgovarao sam sa advokatima i verovatno ćemo pokrenuti upravni spor pa neka tamo dokažu. Videću sa advokatima šta bi trebalo da uradim. Neka dokažu šta je sporno - rekao je Ković za RTS.

Ković je, dok još uvek čeka pojašnjenje od Hrvatske zbog čega mu je zabranjen ulazak u tu zemlju, rekao da istina o stradanju Srba od Drugog svetskog rata do danas u Hrvatskoj ne može da se sakrije na taj način, kao i da će nastaviti da o tome svedoči.

- Ne mogu da daju takve arbitrarne odluke, gde je jasno da se zasnivaju na nečemu što smo mislili da je davna prošlost, a to je verbalni delikt - rekao je on za RTS.

Dodao je da je kao istoričar dužan da radi svoj posao.

- Ja ne govorim o Hrvatskoj, nikad o Hrvatima kao generalnoj skupini, ja govorim o tome da smo mi kao narod dužni da pamtimo genocid koji smo pretpreli u Nezavisnoj državi Hrvatskoj - objasnio je Ković.

Ković je ranije izjavio da mu je u Hrvatsku zabranjen ulazak tokom puta za Banjaluku, gde je sa kolegom Branislavom Stankovićem krenuo da na promociju knjige "Tesla, Srbin sam" koja je trebalo da bude održana 27. marta u prostorijama JU Gimnazije Gradiška.

(Tanjug)

OD SLEDEĆE NEDELJE STUPAJU NA SNAGU NOVA PRAVILA ZA OVE VOZAČE: Uvode se novine u naplati putarine
OD 1. aprila uvodi se obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila, što predstavlja početak procesa potpunog ukidanja manuelne naplate putarine na putevima u Srbiji. Ovaj sistem modernizacije podrazumeva da će tradicionalne naplatne stanice sa osobljem biti zamenjene portalima koji će automatski registrovati uređaje bez potrebe za zaustavljanjem, a ta promena će u budućnosti obuhvatiti i putnička vozila.

