SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE: Otklanja posledice nevremena, ustupio 20 agregata EPS-u
PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije (SVS) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u protekla 24 časa bili su angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog upravnog okruga, a u cilju dodatne podrške SVS je ustupio 20 agregata manjeg kapaciteta EPS-u, koji će biti raspoređeni u ugrožena područja u slučaju potrebe.
Kako je danas saopštio MUP Srbije, usled intenzivnih padavina i porasta vodostaja, u pojedinim delovima zemlje zabeležena su manja lokalna izlivanja vodotokova, kao i pojedinačni, kratkotrajni poremećaji u snabdevanju električnom energijom, na čijem otklanjanju nadležne službe intenzivno rade, dok je situacija stabilna i pod kontrolom.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su na uklanjanju palih stabala na teritoriji Kragujevca, Šapca i Užica, a imali su i intervencije na ispumpavanju vode na teritoriji Čačka i Valjeva.
Sve raspoložive snage Sektora su u punoj pripravnosti, preduzimaju neophodne mere u cilju zaštite stanovništva i imovine, obilaze potencijalno kritične tačke i u stalnoj su koordinaciji sa drugim nadležnim službama, uz kontinuirano praćenje situacije na terenu, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da prate zvanična obaveštenja i da se, u slučaju potrebe, obrate nadležnim službama pozivom na broj 193.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZIMA NE POPUŠTA, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za nedelju, 29. mart
29. 03. 2026. u 00:00
POŽAR NA PALILULI: Izgoreo auto-servis
12. 03. 2026. u 15:57
PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U ZAPALjENOJ KUĆI: Hitne službe na terenu
07. 03. 2026. u 22:01
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
