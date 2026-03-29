SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE: Otklanja posledice nevremena, ustupio 20 agregata EPS-u

PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije (SVS) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u protekla 24 časa bili su angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog upravnog okruga, a u cilju dodatne podrške SVS je ustupio 20 agregata manjeg kapaciteta EPS-u, koji će biti raspoređeni u ugrožena područja u slučaju potrebe.

Kako je danas saopštio MUP Srbije, usled intenzivnih padavina i porasta vodostaja, u pojedinim delovima zemlje zabeležena su manja lokalna izlivanja vodotokova, kao i pojedinačni, kratkotrajni poremećaji u snabdevanju električnom energijom, na čijem otklanjanju nadležne službe intenzivno rade, dok je situacija stabilna i pod kontrolom.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su na uklanjanju palih stabala na teritoriji Kragujevca, Šapca i Užica, a imali su i intervencije na ispumpavanju vode na teritoriji Čačka i Valjeva.

Sve raspoložive snage Sektora su u punoj pripravnosti, preduzimaju neophodne mere u cilju zaštite stanovništva i imovine, obilaze potencijalno kritične tačke i u stalnoj su koordinaciji sa drugim nadležnim službama, uz kontinuirano praćenje situacije na terenu, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da prate zvanična obaveštenja i da se, u slučaju potrebe, obrate nadležnim službama pozivom na broj 193.

