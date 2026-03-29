"NOVOSTI" SAZNAJU: Velika eksplozija u Libanu kod baze u kojoj se nalaze pripadnici Vojske Srbije

З.У.

29. 03. 2026. u 18:28 >> 19:49

KAKO saznaju "Novosti", došlo je do velike eksplozije u Libanu, kod baze u kojoj se nalaze pripadnici Vojske Srbije, u okviru misije UNIFIL.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Велика експлозија у Либану код базе у којој се налазе припадници Војске Србије

AP Photo/Hassan Ammar

Kako saznajemo, napad se desio blizu baze "Migel de Servantes" ili UNP 7-2 u južnom Libanu na obodu mesta Ebel el Saki, oblast Maržajun, na oko 5km vazdušnom linijom od tzv. Plave linije, koja predstavlja liniju razgraničenja između Libana i Izraela. 

U njoj je smeštena komanda Sektora Istok kojim komanduje španski general bg Antonio R. Bernal Martin.

U bazi se nalazi oko 760 oficira, podoficira i vojnika iz Spanije, Srbije, El Salvadora, Brazila, Indonezije, Indije, Kine, Nepala i Francuske, a najveći deo snaga čine pripadnici OS Španije u okviru kojeg zadatke izvrsavaju i pripadnici Vojske Srbije, njih 114.

