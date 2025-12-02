DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Poznata tačna satnica
IZ JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su isključenje vode zbog planiranih radova.
Do prekida vodosnabdevanja doći će zbog radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo od 09:00 do 15:00 sati.
Bez vode ostaju potrošači u naseljima Rožanci, Arnajevo, Lisović i Beljina.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, ali na potrošače se apeluje da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće.
