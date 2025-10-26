KRAJEM DANA PONOVO KIŠA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. septembar

UJUTRU i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom.

Foto: N: Živanović

Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali.

Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac.

Jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije.

Upozorenja - Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%.

(RTS)

