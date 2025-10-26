Društvo

KRAJEM DANA PONOVO KIŠA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. septembar

В. Н.

26. 10. 2025. u 23:37

UJUTRU i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom.

КРАЈЕМ ДАНА ПОНОВО КИША: Временска прогноза за понедељак, 27. септембар

Foto: N: Živanović

Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali.

Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. 

Jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije. 

Upozorenja - Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%.

(RTS)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!