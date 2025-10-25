Društvo

"DOŠLA SAM DA PODRŽIM PREDSEDNIKA VUČIĆA": Građani Požarevca na skupu protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

25. 10. 2025. u 17:36

GRAĐANI Požarevca u velikom broju podržali su skup protiv blokada.

Foto: Novosti

- Došla sam zato što volim našeg predsednika Aleksandra Vučića i podržavam svako delo koje on uradi i zato što volim da sam ovde, ovo je moj grad - građani Požarevca podržali skup protiv blokada. 

