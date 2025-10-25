LEGENDA O SVETOJ PETKI: Žena koja je odabrala Boga umesto ovozemaljskog života i postala svetiteljka
U NARODU je zovu zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Njeno ime izgovara se s poštovanjem i blagim strahopoštovanjem. Njena ikona čuva se u domovima kao amajlija, a na njen dan žene ne rade, poste i mole se. Sveta Petka, prepodobna mati Paraskeva, zauzima posebno mesto u srcima Srba. Njena priča je više od hagiografije, to je put jedne žene koja je pre više od hiljadu godina izabrala duhovni mir umesto ovozemaljskog života.
Detinjstvo i odlazak iz doma
Rođena je u Epivatu, malom mestu na obali Mramornog mora, u vreme kada je hrišćanstvo tek počinjalo da cveta među balkanskim narodima. Njeno ime Paraskeva na grčkom znači petak, dan pripreme i posta, po čemu je u srpskom narodu ostalo ime Petka.
Poticala je iz bogate i pobožne porodice, ali je vrlo rano odlučila da napusti sve što ima i krene putem asketizma. Još kao devojčica slušala je reči iz Jevanđelja: Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, i to je i učinila.
Život u pustinji i povratak u zavičaj
Napustila je roditeljski dom i otišla u Carigrad, gde je živela pri crkvi Pokrova Presvete Bogorodice. Kasnije se povukla u pustinju Jordansku, gde je u samoći i molitvi provela najveći deo života. Nije tražila ništa, ni udobnost ni priznanje, već samo mir duše.
Pred kraj života, po predanju, u snu joj se javio anđeo i rekao da se vrati u rodni kraj. Poslušala je glas, vratila se u Epivat, živela još dve godine u molitvi i tišini i tu se, u miru, upokojila.
Put moštiju kroz vekove
Njene mošti postale su mesto čuda. Ljudi su dolazili po isceljenje, a predanja govore da su mnogi ozdravili čim bi dotakli zemlju s njenog groba. Kada su Turci započeli osvajanja, mošti su prenete iz Epivata u Trnovo, zatim u Vidin, pa u Beograd, gde su dočekane s velikim poštovanjem.
U Beogradu su se nalazile u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, na izvoru koji i danas nosi njeno ime i za koji se veruje da ima isceliteljsku moć. Vernici i dalje donose flašice da zahvate vodu s tog izvora, verujući da leči bolesti očiju, kože, srca i kostiju.
Kasnije, tokom ratova, mošti su prenete u rumunski grad Jaši, gde i danas počivaju. Tamo se svake godine održava veliko pokloničko hodočašće na kojem se okupljaju vernici iz celog sveta.
Praznik i običaji
Prenos njenih moštiju, koji se dogodio 8. avgusta, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava se posebnim praznikom, dok se njen glavni dan slavi 27. oktobra. Tog dana, u gotovo svakom mestu u Srbiji, čuju se crkvena zvona i molitve žena koje joj se obraćaju za zdravlje, porod, ljubav i mir u domu.
U mnogim porodicama postoji zavet da se na njen dan ne radi ništa. Žene ne peru, ne šiju i ne kuvaju, jer se veruje da se time poštuje svetiteljka i da ona zauzvrat čuva dom i porodicu.
Sveta Petka je zaštitnica žena i majki
Ikone Svete Petke često se nalaze u spavaćim sobama, jer se veruje da štiti ženu i dete. Majke joj se mole za zdravlje dece, trudnice za lak porođaj, a one koje nemaju porodicu, za ljubav i duhovni mir. Na njenim ikonama prikazana je u monaškoj odori, s krstom u ruci i pogledom koji je blag, ali odlučan, kao podsećanje da vera nije samo uteha, već i odgovornost.
Most između naroda i crkve
Kult Svete Petke duboko je ukorenjen u srpskom narodu. Ona nije samo svetiteljka iz crkvenih knjiga, već simbol postojanosti, ženske snage i tihe istrajnosti. U hramovima širom Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije vernici se okupljaju s istim poštovanjem kao i pre hiljadu godina.
I dok su mnoge svetiteljke ostale zapisane samo u knjigama, Sveta Petka je ostala u narodu, u pesmama, zavetima i svakodnevnim molitvama. Njen život, tih i nenametljiv, govori više od mnogih propovedi.
U vremenu buke i površnosti, ona ostaje simbol jednostavne, iskrene vere. I zato se i danas, kad god je teško, žene okreću njenom liku, pale sveću i tiho šapuću:
Sveta Petko, moli Boga za nas.
Kad se obeležava Sveta Petka
Praznik Svete Petke obeležava se 27. oktobra svake godine i to je njen glavni dan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tada se proslavlja Prepodobna mati Paraskeva - Sveta Petka, i taj dan je u narodu poznat kao Petkovdan.
Postoji i još jedan važan datum: 8. avgust, kada se obeležava Prenos moštiju Svete Petke iz bugarskog Trnova u Beograd.
U narodu se oba datuma poštuju, ali 27. oktobar je dan kada crkve budu pune, žene poste, pale sveće i mole se za zdravlje, mir u porodici i zaštitu dece. Taj praznik mnoge porodice u Srbiji slave i kao svoju krsnu slavu.
(Ona.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TAJNA IKONE SVETE PETKE: Ovako je pravilno treba postaviti u kući da donese blagoslov
25. 10. 2025. u 10:29
"SPASILA MI JE ŽIVOT!" Ispovesti ljudi kojima se ukazala Petka
02. 10. 2025. u 22:50
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)