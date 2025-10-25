AMSS APELUJE NA OPREZ: Oblačnost i magla otežavaju vidljivost na putevima u ovim delovima Srbije

POVREMENO slaba kiša može uslovljavati promenljivo stanje kolovoza na putevima u Srbiji, dok niska oblačnost može otežavati vidljivost, a maglu i sumaglicu treba očekivati na putevima pored reka, jezera i kanala, upozorili su danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Foto: N.Živanović

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju četiri sata na Batrovcma na izlazu iz Srbije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.