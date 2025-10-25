AMSS APELUJE NA OPREZ: Oblačnost i magla otežavaju vidljivost na putevima u ovim delovima Srbije
POVREMENO slaba kiša može uslovljavati promenljivo stanje kolovoza na putevima u Srbiji, dok niska oblačnost može otežavati vidljivost, a maglu i sumaglicu treba očekivati na putevima pored reka, jezera i kanala, upozorili su danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju četiri sata na Batrovcma na izlazu iz Srbije.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Preporučujemo
PRETEŽNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar
25. 10. 2025. u 00:05
STIŽE OSVEŽENjE SA PADAVINAMA: Vremenska prognoza do kraja oktobra i za početak novembra
24. 10. 2025. u 17:00
PROMENLjIVO I SVEŽIJE, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 24. oktobar
24. 10. 2025. u 00:05
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)