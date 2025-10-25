Društvo

AMSS APELUJE NA OPREZ: Oblačnost i magla otežavaju vidljivost na putevima u ovim delovima Srbije

В.Н.

25. 10. 2025. u 08:31

POVREMENO slaba kiša može uslovljavati promenljivo stanje kolovoza na putevima u Srbiji, dok niska oblačnost može otežavati vidljivost, a maglu i sumaglicu treba očekivati na putevima pored reka, jezera i kanala, upozorili su danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

АМСС АПЕЛУЈЕ НА ОПРЕЗ: Облачност и магла отежавају видљивост на путевима у овим деловима Србије

Foto: N.Živanović

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju četiri sata na Batrovcma na izlazu iz Srbije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LEGENDA O SVETOJ PETKI: Žena koja je odabrala Boga umesto ovozemaljskog života i postala svetiteljka
Društvo

0 3

LEGENDA O SVETOJ PETKI: Žena koja je odabrala Boga umesto ovozemaljskog života i postala svetiteljka

U NARODU je zovu zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Njeno ime izgovara se s poštovanjem i blagim strahopoštovanjem. Njena ikona čuva se u domovima kao amajlija, a na njen dan žene ne rade, poste i mole se. Sveta Petka, prepodobna mati Paraskeva, zauzima posebno mesto u srcima Srba. Njena priča je više od hagiografije, to je put jedne žene koja je pre više od hiljadu godina izabrala duhovni mir umesto ovozemaljskog života.

25. 10. 2025. u 14:04

Politika
Tenis
Fudbal
DANAS SLAVIMO TRI SVETA MUČENIKA: U narodu se govori - „Večerom se useljava plač, a jutrom radost“

DANAS SLAVIMO TRI SVETA MUČENIKA: U narodu se govori - „Večerom se useljava plač, a jutrom radost“